遭張善政指是台灣最大門神 蘇貞昌：勿人身攻擊

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（中央社記者王揚宇台北4日電）國民黨桃園市長參選人張善政因標案問題，指行政院長蘇貞昌是台灣最大的門神。蘇貞昌今天受訪說，張善政為了賣假藥、詐欺的黨做門神，就自己解釋清楚，不要歪樓，不用對他做人身攻擊。

立法院會今天邀請蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢。

蘇貞昌會前接受媒體聯訪，對於女兒蘇巧純擔任負責人的二三設計公司，遭質疑與桃園市立圖書館新總館多媒體軟體執行計畫招標有關，而張善政指蘇貞昌在說明標案事件時，雙標還亂扣帽子，才是台灣最大的門神。

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蘇貞昌說，張善政為了賣假藥、詐欺的黨做門神，就自己去解釋清楚，不要歪樓，不要對他做人身攻擊，這樣也失曾做過行政院長的高度。

蘇貞昌表示，二三設計公司是得國際大獎的專業公司，之所以承諾不參與政府標案，就是不要被人誤會有用公權力，而二三公司沒參加任何政府標案，今天因為是專業公司，相關廠商下游的下游，找他們專業幫忙，這很正常，沒有違背當初的承諾。（編輯：趙蔚蘭）1111104