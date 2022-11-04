大阪世博未用台灣 外交部：務實進取爭更大國家利益

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）藍營質疑經濟部編20億元參加2025大阪世博會，卻未用台灣館名義。外交部今天表示，台灣外交處境特殊，拓展國際空間不易，只有政府與民間攜手合作，務實進取、踏實向前，才能爭取更大國家利益。

外交部向中央社表示，長年來，由於台灣並非「國際博覽會公約」及「國際展覽局（BIE）」成員，因此難以獲得主辦國邀請參加5年一次的世界博覽會，例如2015年的米蘭世博，以及2020年的杜拜世博（因疫情延至2021年10月舉辦），台灣均未能獲邀參加。

外交部表示，日本將於2025年在大阪舉辦世界博覽會，為提升台灣能見度、展現台灣科技產業實力及強化與各國的聯結，外交部自去年起即結合相關部會對日交涉，最後終於獲得主辦單位邀請台灣遞件申請，並通過評審取得參展資格及設館場地。

外交部表示，對於外界提及2010年的上海世博，曾以「台灣館」為名參展及創下先例一事，當時中國是以邀請港澳台共同參加的方式同意開設「台灣館」，該項作法政治意圖明顯。

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外交部指出，世界博覽會歷史悠久，深具國際影響力，不僅饒富商機，更是全球主要國家展現自身軟硬實力的重要平台。台灣外交處境特殊，拓展國際活動空間不易，只有政府與民間不斷攜手合作，務實進取，踏實向前，才能爭取到更大的國家利益。

外交部表示，2025年大阪世界博覽會，台灣是以「外貿協會」在日本成立「玉山數位科技株式會社」的方式取得參展資格，外交部未來將繼續積極提供協助，以期順利完成參展事宜。（編輯：謝佳珍）1111104