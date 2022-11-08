立委爆中國無人機在國慶晚會展演 蘇貞昌承諾徹查

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國民黨立委魯明哲8日質疑今年國慶焰火晚會的無人機表演，展演的無人機是中國大陸公司高巨創新的產品；對此，行政院長蘇貞昌（左）表示，要好好徹查。中央社記者王飛華攝 111年11月8日

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（中央社記者王揚宇台北8日電）國民黨立委魯明哲今天質疑今年國慶焰火晚會的無人機表演，展演的無人機是中國大陸公司高巨創新的產品；行政院長蘇貞昌表示，要好好徹查，而且在總統蔡英文面前這樣飛，非常不妥當也不可以。

立法院會今天邀請蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢。

魯明哲質詢時表示，今年在嘉義故宮南院舉辦的國慶焰火晚會，由無人機國家隊成員「台灣希望創新公司」主導的無人機表演扣人心弦，除向民眾展現國機國造成果，無人機飛出的國旗圖樣與守土衛國的字樣，更被譽為當晚最感人的一刻，而且當天總統蔡英文、立法院長游錫堃等人也到場參加活動。

然而，魯明哲接獲檢舉及查閱相關資料後發現，台灣希望創新公司的無人機隊，竟全是大陸高巨創新公司（EMO）的產品，所衍生的資安、國安問題更令人擔心。

魯明哲說，檢視相關無人機資料時嚇一大跳，因為該批無人機的螺旋槳支架上居然有簡體字，而且經調查發現，嘉義國慶焰火晚會和5日在日月潭所舉辦的無人機展飛活動，進行展演的無人機操控系統，從機體、電池、控制系統、飛行圖樣、飛機韌體，全都是大陸公司高巨創新（EMO）的產品。

魯明哲指出，台灣希望創新公司卻明知故犯，不僅無視國家政策以及採購法相關規範，用中國大陸無人機展演台灣國旗與保土衛國，簡直讓台灣國格盡失、貽笑國際，這件事情必須徹查。

蘇貞昌說，可以徹查，也謝謝立委努力查那麼多資料，他會責成相關部會查清楚。

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蘇貞昌也指出，寧可不要有這種表演，搞什麼用中國500台的無人機在天上飛，用不著這樣，交通部民用航空局、國家通訊傳播委員會、故宮等，以及這家公司自吹自擂等，他會請相關部會調查清楚，並責成政務委員羅秉成來負責。

蘇貞昌說，台灣應該發展自己的無人機產業，雖然目前政府機關或委外的業務有規定不能有中國的，民間沒管這麼嚴，但在國慶晚會上、在蔡總統面前這樣飛，這非常不妥當也不可以，應該查清楚。此外，如果相關法規還有不足之處，要把它做足。（編輯：林興盟）1111108