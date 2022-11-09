更多編輯台推薦新聞：
宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄
生活

宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

接見日本沖繩縣議員 游錫堃盼加強琉球和宜蘭交流

2022/11/9 15:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北9日電）立法院長游錫堃今天接見日本沖繩縣議會議員花城大輔一行時表示，身為台灣國會議長和宜蘭縣民的立場，很高興看到台灣和琉球間能維持良好而親近的關係，他也建議加強琉球和宜蘭交流。

花城大輔率團拜會游錫堃，希望促進琉球與台灣間的經濟、觀光和文化等交流。

游錫堃致詞時指出，他的故鄉宜蘭和琉球與那國島只有110公里距離，相當接近；台灣和琉球間是極親近的鄰居，天氣晴朗時，在蘇澳地區的較高點就能用望遠鏡看到與那國島。

游錫堃也回憶，自己總共去過琉球3次，最後1次是2004年，當時他任行政院長；從美國返台時中途遇颱風於琉球降落，是台灣首次有行政院長踏上日本國土。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

隨後，在雙方交換意見的過程中，游錫堃建議，應該強化雙方相互了解，尤其是宜蘭縣與琉球，例如可以在蘇澳地勢高處設立瞭望台，讓台灣民眾可以透過望遠鏡看到與那國島，進而了解兩邊地理上的親近，提升台灣人探訪琉球的意願。

此外，游錫堃也指出，過去在戒嚴時期許多琉球和宜蘭的交流都被迫無法公開，相關文獻資料相當匱乏，導致許多台灣人對琉球和台灣間的往來歷史一無所知，相當可惜，他建議未來應該在這部份的文史認知上加強推廣。（編輯：蘇龍麒）1111109

游錫堃
林佳龍拋新北都更4年4萬戶政見 游錫堃相信做得到 接見美國人權基金會長 游錫堃：共同維護民主
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族