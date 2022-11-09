接見日本沖繩縣議員 游錫堃盼加強琉球和宜蘭交流

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（中央社記者范正祥台北9日電）立法院長游錫堃今天接見日本沖繩縣議會議員花城大輔一行時表示，身為台灣國會議長和宜蘭縣民的立場，很高興看到台灣和琉球間能維持良好而親近的關係，他也建議加強琉球和宜蘭交流。

花城大輔率團拜會游錫堃，希望促進琉球與台灣間的經濟、觀光和文化等交流。

游錫堃致詞時指出，他的故鄉宜蘭和琉球與那國島只有110公里距離，相當接近；台灣和琉球間是極親近的鄰居，天氣晴朗時，在蘇澳地區的較高點就能用望遠鏡看到與那國島。

游錫堃也回憶，自己總共去過琉球3次，最後1次是2004年，當時他任行政院長；從美國返台時中途遇颱風於琉球降落，是台灣首次有行政院長踏上日本國土。

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隨後，在雙方交換意見的過程中，游錫堃建議，應該強化雙方相互了解，尤其是宜蘭縣與琉球，例如可以在蘇澳地勢高處設立瞭望台，讓台灣民眾可以透過望遠鏡看到與那國島，進而了解兩邊地理上的親近，提升台灣人探訪琉球的意願。

此外，游錫堃也指出，過去在戒嚴時期許多琉球和宜蘭的交流都被迫無法公開，相關文獻資料相當匱乏，導致許多台灣人對琉球和台灣間的往來歷史一無所知，相當可惜，他建議未來應該在這部份的文史認知上加強推廣。（編輯：蘇龍麒）1111109