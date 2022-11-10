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國防部：國軍恢復申請出國旅遊 入境7天自主防疫

2022/11/10 11:57
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（中央社記者陳俊華台北10日電）因應疫情朝穩定、可控方向發展，國防部疫情指揮中心主任陳怡蓉今天說，國防部已恢復國軍人員申請出國觀光旅遊政策，配合中央逐步開放邊境檢疫政策，返國的入境官兵實施7天自主防疫。

國防部發言人孫立方、國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉、軍醫局衛保處長陳元皓上午舉行記者會，說明現階段國軍防疫作為，以及暨外、離島醫療在地化成效。

陳怡蓉表示，因應現在疫情朝穩定、可控方向發展，疫苗涵蓋率高，中央逐步開放邊境、調整確診者及密切接觸者管制措施，及放寬部分社區管制等，國軍在兼顧防疫與戰備任務下，依中央指引滾動調整各項防疫工作。

陳怡蓉說，現在採「重點疫調，適度匡列」方式，11月7日起與中央同步，密切接觸者免除居家隔離，採7天自主防疫；確診者在隔離滿7天後快篩陰性，就可正常上班、上課，密切接觸者免居家隔離，快篩陰性後可返工作崗位，期間落實每2天、有症狀即快篩。

陳怡蓉表示，考量國軍群體生活，進出營門口仍維持體溫量測、手部消毒，取消查驗外賓疫苗及快篩證明；餐廳維持供餐不共餐、落實分艙分流，避免傳染風險。

陳怡蓉指出，國軍各類新進班隊部分，在接訓前藉由自我健康關懷調查表，確認個人健康狀況，如果是確診隔離、自主防疫者，依訓練計畫先期辦理緩徵、核免等手續。

陳怡蓉說，快篩措施部分，針對新進人員如教召、軍事訓練役、志願役班隊等，報到當日實施全員快篩，入營後採密集篩檢方式，且有症狀就篩檢，斬斷隱形傳播鏈。

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媒體詢問，國軍是否已開放官兵出國旅遊？陳怡蓉表示，國防部已恢復國軍人員申請出國觀光旅遊政策，配合中央逐步開放邊境檢疫政策，返國的入境官兵實施7天自主防疫。

另外，戶外口罩鬆綁最快11月上路，國軍室外操課、密閉空間如戰甲車是否仍需要戴口罩？陳怡蓉說，口罩政策還是一樣維持，目前室內、戰甲車操課仍要配戴口罩。孫立方也說，室外免戴口罩政策，衛福部還沒正式實施，後續口罩政策配合指揮中心政策實施。（編輯：張均懋）1111110

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