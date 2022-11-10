海軍：2艘輕型巡防艦2026年10月交艦

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（中央社記者游凱翔台北10日電）媒體報導，海軍建造輕型巡防艦的期程說法不一。海軍今天澄清，經廠商建議後，已調整防空、反潛構型分別於民國112年上半年開工、115年10月完成2艘原型艦並交艦，與會廠商在會中並無疑義，呼籲國人支持。

網路媒體「上報」以「輕型巡防艦建造期程海軍提兩套說辭，廠商認為海軍在立院說明只是『矇』立委」為題報導，並指出，海軍10月3日在高雄舉辦邀商說明會後，不僅有船廠批評主持者沒進入狀況，甚至說明會只是為了符合程序而召開。

海軍司令部晚上發布新聞稿表示，為增加船廠造艦彈性，降低延遲交艦風險，海軍已於7日第2次邀商說明造艦期程調整規劃，與會廠商代表會中並無疑義，媒體報導內容與事實不符。

海軍說明，此案考量國內船廠建造同等級噸位艦艇的期程（約27個月），原規劃防空、反潛等兩原型艦分別於民國112年5月、113年4月開工，並於114年7月、115年6月交艦，但部分船廠在10月3日邀商說明會中表示，建造期程不足籲海軍審慎考量。

海軍指出，經評估後，調整於112年上半年開工、115年10月完成2艘原型艦交艦，已於第2次邀商說明會完成說明。

海軍強調，籌建輕型巡防艦為維護國家安全的重要建案，海軍將秉持審慎態度如期、如質完成，呼籲國人支持。

根據112年度國防預算書披露，海軍原規劃「新一代飛彈巡防艦」將改採噸位較小的「新一代輕型巡防艦」，預計115年完成2艘原型艦，新艦劃分防空、反潛構型，配垂直發射系統、拖曳聲納，預計112年開工。（編輯：林克倫）1111110