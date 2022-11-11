郭國文宣傳台南虱目魚及石斑魚 盼全民力挺

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（中央社記者王揚宇台北11日電）民進黨台南市立委郭國文今天召開記者會，宣傳台南虱目魚及石斑魚。立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌受邀出席，希望全國鄉親以行動，一起力挺台灣的農漁產品。

郭國文今天在立法院召開「石全十美、心想虱成」記者會，推廣台南的虱目魚與石斑魚；民進黨立委王美惠、林靜儀、林楚茵、賴瑞隆、吳玉琴、鍾佳濱、邱泰源等人到場力挺。

郭國文表示，台灣石斑魚受到中國打壓後，看似是危機，但也是讓民眾好好體會台灣石斑有多美味的時候，現在不只在餐廳能吃到石斑，在校園的營養午餐也有，已成為全民美食。

郭國文說，台南虱目魚不管是做成魚丸還是煮成粥，都相當美味，且營養豐富，在天氣轉涼之際，可以來碗虱目魚粥，吃來保暖也吃補。

郭國文表示，今天是111年11月11日，有7個1，代表台南七股的海產都是第一名，而七股海產有「七寶」，他今天把其中的2寶搬來台北，讓大家一起吃美食。

游錫堃致詞時，除稱讚郭國文是最優秀的立委之一，說他努力做國會外交，問政也是名列前茅。

游錫堃認為，漁民看天吃飯、本來就很辛苦，加上對岸破壞國際慣例，蠻橫禁止台灣石斑進口，讓漁民日子更難過，呼籲全國鄉親一起以行動力挺台灣的農漁產品。

蘇貞昌表示，郭國文非常認真，把台南最出名的魚帶來立法院，為地方漁民推廣美食，把好東西跟好朋友分享。此外，現在營養午餐吃得到石斑，班班吃石斑，這真的很不簡單，而虱目魚平價又好吃，希望大家都能一起品嚐。

蘇貞昌也說，現在是吃魚的好時機，呼籲民眾共襄盛舉。（編輯：翟思嘉）1111111