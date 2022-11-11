波波牙醫惹議 蘇貞昌允實習名額50人不增加

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（中央社記者郭建伸台北11日電）為解決波波牙醫爭議，衛福部日前表態醫師法附帶決議暫不執行，但仍引發外界聯想。行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢表示，每年海外回台實習名額50個不會增加；衛福部長薛瑞元也說，暫不執行、就是不執行。

立法院今年5月三讀通過修正醫師法部分條文，明定未來持外國學歷報考國內醫師考試，一律先經學歷甄試，但今年12月31日以前，入學9大國家或地區醫學院就讀者得免學歷甄試。

不過，修法附帶決議提到，考量各國教育學制及入學申請程序差異，導致取得入學通知與註冊入學時間落差，基於信賴保護原則，要求衛生福利部於修法通過後，應邀集教育部及考選部儘速修正醫師法施行細則並明文規定，該落日期限所指之入學，包括取得入學許可。

由於醫師法附帶決議提到入學認定採納標準，引發近來討論放寬「波波牙醫」風波。

立法院今天繼續進行總質詢，國民黨立委林奕華質詢指出，衛福部曾表示暫不執行醫師法附帶決議，但從自費醫材上限爭議案例，就可見暫緩仍有可能執行；民進黨台北市長候選人陳時中因是牙醫出身，外界認為衛福部暫緩是為選情，詢問行政院對醫師法附帶決議的明確態度。

蘇貞昌表示，基於民眾健康與口腔衛生，以及台灣醫療資源供給能量，每年就是50個名額實習，不會增加。

林奕華追問，衛福部日前表示暫不執行，這個暫時狀態會維持多久。薛瑞元表示，暫不執行、就是不執行，並回歸正常體制。

林奕華指出，若衛福部打算改變作法，是否會邀相關公會、大專院校牙醫系師生、學生聯合會開會討論。薛瑞元允諾，表示修訂施行細則時會找利害關係人與會。（編輯：林興盟）1111111