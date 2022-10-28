醫師法附帶決議釀波波牙醫風波 薛瑞元：暫不執行

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北28日電）醫師法附帶決議引發波波牙醫爭議，民進黨立委高嘉瑜今天在立法院會詢問衛生福利部長薛瑞元對醫師法附帶決議態度。薛瑞元表示，雖然立法院修法通過附帶決議，但最近大家有不同意見，目前衛福部暫不執行。

立法院今年5月三讀通過修正醫師法部分條文，明定未來持外國學歷報考國內醫師考試，一律先經學歷甄試，但今年12月31日以前，入學9大國家或地區醫學院就讀者得免學歷甄試。

但修法附帶決議提到，考量各國教育學制及入學申請程序差異，導致取得入學通知與註冊入學時間落差，基於信賴保護原則，要求衛生福利部於修法通過後，應邀集教育部及考選部儘速修正醫師法施行細則並明文規定，該落日期限所指之入學，包括取得入學許可。

由於醫師法附帶決議提到入學認定採納標準，引發近來討論放寬「波波牙醫」風波。

立法院今天繼續進行施政總質詢，高嘉瑜今天質詢指出，民進黨台北市長陳時中在擔任衛福部長時反對醫師法附帶決議，詢問薛瑞元對附帶決議態度。

薛瑞元表示，雖然立法院當時修法通過附帶決議，但最近大家有不同意見，目前衛福部暫不執行。

此外，民進黨立委范雲質詢時指出，媒體報導謝曉星性騷擾女下屬，但根據原能會性騷擾申訴調查處理要點第3點，此要點不適用主任委員。

若是私人企業受雇者遭受雇主性騷擾，范雲說，因現行性別工作平等法的不完備，將導致雇主自己調查自己的荒謬現況；要改善這點，應修法加入當雇主是涉性騷行為人時，得由地方主管機關相關委員會進行調查處理，她已於2020年提出修法版本，請勞動部務必盡快研議提出對案。

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對此，蘇貞昌說，他受法律訓練，一直堅持的原則就是毋枉毋縱，事實要搞清楚，既不能放縱、也不能冤枉。他已經責成行政院秘書長李孟諺組成專案小組，而且成員有3/5是外部委員，要查得清清楚楚，查好對外公布。

蘇貞昌表示，至於性別工作平等法的法制不完全，請羅秉成進一步就相關發生的案例以及規定不合理、運作不順暢，或者顯然難以執行等，按照立委指教，把它弄得更好。1111028