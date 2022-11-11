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央廣倫敦辦台灣講座 蔡總統：助國際推媒體自由[影]

2022/11/11 21:36（11/11 22:06 更新）
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影片來源：Rti中央廣播電臺

（中央社記者林育立柏林11日專電）中央廣播電台與英國國際廣播協會合作，今天在倫敦舉辦台灣專場講座，總統蔡英文致詞時承諾將協助國際社會推動媒體自由。

中央廣播電台與英國「國際廣播協會」（Association for International Broadcasting，簡稱AIB）合作，今天在英國倫敦舉辦台灣專場講座（2022 Taiwan Forum in London），當地政經領袖、學界、國際組織代表共有70人出席。

據中央廣播電台發布的新聞稿，蔡總統用錄影方式開場致詞表示，台灣追求新聞自由有長足進展，獲評比為亞洲最自由的國家之一，最近還成立數位發展部，提升媒體識讀能力。

蔡總統說，台灣已做好準備，協助國際社會推動媒體自由。

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數位發展部部長唐鳳隨後發表演說，報告台灣對抗資訊戰的經驗，台灣數位外交協會理事郭家佑在會上分享如何用網路社群工具進行外交突圍。

與會的央廣董事長賴秀如表示，俄烏戰爭讓世界關注台海情勢，意識到台灣作為華語世界新聞、媒體自由第一線捍衛者的意義，央廣結合政府及民間力量主導參與國際社會活動，證明台灣有能力承擔民主盟友的責任。（編輯：黃自強）1111111

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