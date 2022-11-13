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菲台灣同鄉會梁乙元任新會長 國策顧問勉熱心做事

2022/11/13 18:49（11/13 19:16 更新）
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菲律賓台灣同鄉會13日選出第17、18屆幹部，由來菲31年的資深台商梁乙元（左4）和莊炳陽（左3）當選會長、監事長。駐菲代表徐佩勇（左5）、國策顧問謝世英（右5）出席活動。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年11月13日
菲律賓台灣同鄉會13日選出第17、18屆幹部，由來菲31年的資深台商梁乙元（左4）和莊炳陽（左3）當選會長、監事長。駐菲代表徐佩勇（左5）、國策顧問謝世英（右5）出席活動。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年11月13日
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（中央社記者陳妍君馬尼拉13日專電）菲律賓台灣同鄉會今天選出第17、18屆幹部，由旅菲31年的資深台商梁乙元和莊炳陽當選會長、監事長。菲律賓資深僑領、國策顧問謝世英期勉下屆幹部熱心為台灣鄉親服務。

梁乙元讚揚現任會長蘇國芳4年來對台灣同鄉會貢獻有目共睹，不僅出力出時間，也把許多資源貢獻給同鄉會，做了很多慈善義舉，對提升台菲柔性外交貢獻很大。

梁乙元說，他從2006年菲律賓台灣同鄉會創立時就已加入，將秉持服務鄉親的初心，團結所有鄉親，傳承歷屆會長未竟的使命。

同時也是菲律賓台灣同鄉會創會會長的謝世英致詞表示，擔任台灣同鄉會會長「主要要有熱心」，梁乙元跟他都從事飼料業，兩人認識約20年，「他一向很認真，相信他未來為了我們這個會，也會是同樣的態度」。

中華民國駐菲代表徐佩勇說，同鄉會現任會長蘇國芳和祕書長邱裕庭過去4年做了很多事，不僅是慈善事業，同時對中華民國與菲律賓雙邊關係花了很多工夫，幫了代表處很多忙。「菲律賓台灣同鄉會是駐菲代表處最好的後盾。」

他希望新一屆會長、監事長莫忘初心，為台灣鄉親多做一些事，也希望更多台灣鄉親來菲律賓投資，讓菲律賓的台灣人越來越多。

另外，徐佩勇說，年輕一代台商傳承非常重要。菲律賓台商總會、青商會和中華民國僑務委員會今天一早舉辦國慶路跑活動，有不少年輕台商參與，希望明年能繼續舉辦下去。（編輯：韋樞）1111113

受颱風奈格影響，菲律賓台商總會、青商會和中華民國僑務委員會原訂10月30日舉辦的國慶路跑活動，延至11月13日舉辦。（菲律賓台商總會青商會提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年11月13日
受颱風奈格影響，菲律賓台商總會、青商會和中華民國僑務委員會原訂10月30日舉辦的國慶路跑活動，延至11月13日舉辦。（菲律賓台商總會青商會提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年11月13日
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