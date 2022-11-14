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拜習會登場 學者：建構美中與兩岸關係護欄契機

2022/11/14 22:37
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（中央社記者黃雅詩台北14日電）美國總統拜登與中國國家主席習近平今天會晤，雙方都強調要管理歧見，「護欄」（guardrails）成為關鍵詞。政大外交系主任盧業中分析，拜習會觀察指標之一是美中關係「護欄」是否會被更具體定義，透露「到什麼程度不會出軌」。

拜登（Joe Biden）與習近平今天傍晚約5時40分，在印尼峇里島穆利雅飯店（Mulia Hotel）宴會廳展開會談，歷時3小時結束。

對於拜習會此時登場意義，盧業中接受中央社訪問時表示，就美國國內政情看，期中選舉剛結束，拜登未如預期成為跛鴨總統，拜登在得到國內民意支持情況下與習近平會晤，將更有能力對中國進行意見交換或談判。

盧業中指出，中共總書記習近平的領導權在二十大後獲得進一步鞏固，由於美中領袖的領導權均穩固，對話時應會維持各自堅持或不能妥協的部分，但雙方也應會對彼此的承諾更有信心，會談中若能有任何趨近共識的意見，亦可相信對方有能力帶回國落實。

至於台灣議題，盧業中認為，美中應傾向「各持己見、各自表達立場」，美方已多次表達不認同中國用威嚇方式對台施壓，拜登9月時更提到，若台灣面臨共軍攻擊，美國應出兵保衛台灣；拜登在這部分的立場，應會滿堅定的，北京則必然會強調台灣是其核心利益。

盧業中說，值得台灣特別關注的地方是，美中試圖藉拜習會建立所謂關係「護欄」（guardrails），在談到類似台海等針鋒相對議題時，可觀察拜習兩人是否透露出此護欄具體為何、抑或是依據何種論述形成。

盧業中指出，雖然拜登上任就講過美中關係是該競爭時競爭、該衝突時衝突，但美中關係的「護欄」一直不夠具體；這次要看護欄到底是什麼，要做到何種程度，才能避免雙方關係出軌，但恐怕難以在一次會談就完全定案。

此外，盧業中說，台灣另須留意的重點是，拜登是否會親口說出兩件事，一是「不支持台灣獨立」，另一是拜登會不會回到前總統歐巴馬時期的提法，就是「希望兩岸建設性對話」。

盧業中表示，美國前總統川普時期只有在行政官員層級提及促使兩岸對話，川普本人從未說過希望兩岸有建設性對話；因此，拜登這次若親口講出這句話，可能會讓習近平感覺到這可算是「構成護欄」的一部分，台灣就要留意該如何解讀。

盧業中指出，目前兩岸政治互信非常低、甚至是負面的，若拜登有表達兩岸應對話，台灣可視為契機，畢竟兩岸間也該有護欄；台灣日後可向美方表達有意願進行建設性對話，並請美方幫忙勸說北京，進而藉拜習會「認知」為兩岸護欄的一部分，對台灣來說會是較有保障。（編輯：林克倫、楊凱翔）1111114

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