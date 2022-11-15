諾魯總統：民主台灣不該被遺漏 應與世界並肩前進

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北15日電）諾魯共和國總統昆洛斯今天表示，台灣是諾魯堅定的邦交夥伴，將持續與中華民國台灣站在一起，面對各種挑戰及新的國際不確定因素；台灣是擁有2300萬人民的民主國家，不應被遺漏，應該與世界各國肩並肩一起前進。

太平洋友邦諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）伉儷應政府邀請，14日至19日率團訪問台灣，展開為期6天的國是訪問行程。總統上午在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎，副總統賴清德、行政院副院長沈榮津等人陪同。

昆洛斯致詞說，上個月中華民國慶祝了111年的國慶，這是歷史上將永久留存的重要節日，象徵中華民國台灣這個民主獨立的國家最初的起點。台灣的民主化迅速發展，即使世界其他民主國家遭遇到許多的困難，台灣的民主依然強健發展，中華民國努力而來的繁榮及慷慨令人讚嘆。

他強調，這也象徵台灣人民傑出的品德及高標準，中華民國台灣持續向全世界證明，只要有毅力、努力，著重教育與創新，就能夠達成目標，創造更文明與繁榮的社會以及國家。

昆洛斯說，過去30年來諾魯與台灣發展出堅定不移的友誼，也因為彼此擁護且尊重的和平、自由、民主、人權等價值持續強化。台灣為諾魯永續發展目標做出正面而且重要的貢獻，諾魯政府以及人民十分感激，將繼續努力邁向經濟穩定、永續、多元且持續成長的未來。

他表示，台灣一直以來都是諾魯堅定的邦交夥伴，兩國關係深深刻印在諾魯的歷史中，且因相互尊重、欣賞、鼓勵，邦誼持續深化。台灣與諾魯同屬南島語系文化，期待能夠透過人民之間的交流，持續推廣這樣的歷史根源。

昆洛斯說，這次訪台的主題是永續夥伴連結與共榮，諾魯在對抗全球疫情方面比其他國家幸運許多，但社會及經濟仍然受到某種程度的影響，這個主題非常適切彰顯經濟復甦所需要的共同努力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他提到，諾魯是島嶼國家，理解與他國連結的交通運輸及航空，包括空運貨物的重要性，有這些元素才能共同發展貿易，從中獲得經濟利益，期待與台灣合作強化相關的制度，完善各種連結，促進貿易，並以跨國界的方式解決共同面對的難題，透過經濟發展來促進國家繁榮。

甫上任不久的昆洛斯指出，諾魯將持續與中華民國台灣站在一起，面對各種挑戰及新的國際不確定因素，台灣是擁有2300萬人民的民主國家，不應被遺漏，應該與世界各國肩並肩一起前進。（編輯：翟思嘉）1111115