捷克外交部政次將訪台 外交部：誠摯歡迎

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）對於捷克外交部政務次長柯札克（Jiri Kozak，另譯，高薩克）可望於11月下旬訪台，外交部今天表示，對理念相近夥伴及國際友人訪台均表達誠摯歡迎，並將就相關行程與捷克密切協調，適時對外說明。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）日前出席捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」舉辦的「2022歐洲價值高峰會」時，曾公開宣布捷克外交部次長近日即將訪台。

外交部發言人歐江安今天向中央社表示，台灣與捷克是共享自由、民主、人權理念相近夥伴，雙方在經貿、科技、教育、人文、醫療衛生等各領域交流密切，捷克參議院通過決議案支持台灣參與國際組織，捷克政府今年也首度在世界衛生大會中為台灣仗義執言，溫暖台灣人民的心。

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歐江安表示，捷克參議長維特齊2020年8月曾率龐大代表團訪台，外交部長吳釗燮去年10月訪問捷克，後續有捷克參議院「教育、科學、文化暨請願委員會」主席德拉霍斯（Jiri Drahos） 與捷克教育部次長魏德瓦（Radka Wildova，另譯，維多娃）及科技部次長哈利科娃（Jana Havlikova）今年9月連袂來訪，外交部樂見雙邊持續互訪交流，深化緊密夥伴關係。

「歐洲價值安全政策中心」執行長楊雅嚳（Jakub Janda）日前在推特發文指出，捷克官方正式宣布捷克外交部次長訪問台灣的消息，象徵台灣與捷克政府間的合作關係已升級到新層次。（編輯：蘇志宗）1111114