頒發社團公益貢獻獎 花敬群：公民社會重要資產

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（中央社記者陳俊華台北16日電）內政部次長花敬群今天頒發社會團體公益貢獻獎、表揚績優職業團體時表示，人民團體對不同利益群體的狀況有深刻瞭解，是政府擬定政策的關鍵力量，也是公民社會的重要資產。

內政部今天舉辦「111年全國性社會團體公益貢獻獎及績優職業團體表揚大會暨數位時代下的公益現況研討會」，共有52個人民團體及合作社獲獎。

花敬群致詞時表示，人民團體是政府推動各項公共政策關鍵力量，所有公共政策的擬定與推行，往往與民眾的切身權益息息相關，需要借助長期深耕地方，對不同利益群體的狀況有深刻瞭解的民間團體幫忙與支持，才能夠順利完善推展各項政策，人民團體一直是公民社會的重要資產。

花敬群特別對民間團體深耕地方，以及長期以來的投入與奉獻，表示肯定與感謝。

內政部指出，今天共表揚10個社會團體公益貢獻金質獎團體、20個銀質獎團體、3個特優職業團體、7個優等職業團體、9個甲等職業團體、8名優良會務工作人員、3個優等合作社及1名實務人員。

內政部說，今年獲社團公益貢獻金質獎的「中華民國智障者家長總會」，推動社會融合及平權運動，製作易讀資訊，確保心智障礙者知的權利。疫情期間開發線上直播節目，協助心智障礙家庭及機構瞭解疫情資訊；並就政府社福政策，進行逾百場會議及意見交流，並提出修法及專業建議，朝完善社福政策網絡而努力。

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內政部指出，獲頒特優職業團體的「中華民國全國建築師公會」，在去年高雄城中城大樓大火後，拋磚引玉捐贈新台幣100萬元，作為協助大火傷者及罹難者家屬的災後支持，並呼籲各縣市建築師公會響應募捐，鼓勵發揮專業強化公共建設安全，避免憾事再度發生。

內政部強調，人民團體是政府施政的重要夥伴，未來將持續朝向「鬆綁團體管制、尊重團體自治、強化公共監督、促進團體發展」的修法方向努力，以活絡台灣蓬勃的公民社會，為公益環境帶來更多的創新能量。（編輯：林興盟）1111116