以色列時報刊專訪 駐以代表籲雙邊綠能合作

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（中央社台北17日電）以色列時報16日刊出駐以色列代表李雅萍專訪，說明台灣加入聯合國氣候變化綱要公約的重要性及推動淨零排放的努力。李雅萍說，台、以在綠能科技等領域有合作潛力，雙邊合作將嘉惠全球。

根據駐以色列代表處新聞稿，李雅萍在以色列時報（The Times of Israel）刊出的專訪中表示，今年是聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）通過30週年，但全球極端氣候情形持續惡化，造成的災害不分國界，世界各國應制定更宏觀的環境保護政策。

李雅萍說，台灣作為國際社會負責任的成員，積極響應「2050淨零排放」目標。總統蔡英文在2021年世界地球日當天已宣示推動該項政策，目標於2050年前達到再生能源發電占比超過60%。

李雅萍說，台灣是世界第21大經濟體，其中資通訊產業在全球供應鏈扮演舉足輕重的角色，台灣在永續能源、低碳排放、循環、負碳、社會科學等5項領域積極發展淨零轉型所需科技研發，獲堅實基礎，具有零碳排放所需的先進科技及相關研發能力。

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李雅萍表示，台灣願與理念相近國家分享相關經驗。以色列在潔淨能源科技研發領域十分先進，相信台、以兩國在綠能科技等領域發展具有廣大合作潛力，雙邊合作將嘉惠全球。

以色列時報是以國知名網路媒體，每月瀏覽人次逾3500萬，有英文、希伯來文、法文、阿拉伯文及波斯文共5種語版。以色列時報16日刊登的李雅萍專訪是由自由撰稿人羅大衛（David Rosenthal）執筆。（編輯：馮昭）1111117