阿曼駐華辦事處：與台貿易深厚樂觀雙邊持續交流

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（中央社記者游凱翔台北19日電）外交部今天表示，阿曼王國建國52週年國慶酒會昨晚舉行，阿曼駐華商務辦事處長蘇利門指出，阿曼與台灣雙邊貿易關係深厚，1月至10月的貿易額已達約24億美元，對與雙邊交流持續保持樂觀態度。

外交部上午發布新聞稿表示，外交部常務次長俞大㵢代表部長吳釗燮於昨天晚間出席「阿曼王國駐華商務辦事處」（Commercial Office of the Sultanate of Oman-Taiwan）舉行的「阿曼王國建國52週年國慶酒會」。

俞大㵢致詞指出，阿曼是台灣第33大貿易夥伴，也是台灣在中東地區重要原油供應國之一，去年貿易額達18億美元，超過前年一倍以上，今年相繼有阿曼官員應邀來台參加財團法人國際合作發展基金會提供包含農業加值、漁業產品、中小企業發展政策、醫療品質管理、智慧城市及智慧防疫等訓練課程，也樂見阿曼駐華商務辦事處參加今年台北國際旅遊展，吸引更多國人前往欣賞阿曼美景。

阿曼駐華商務辦事處長蘇利門（Mr. Sulaiman Bin Sultan Al- Mughairy）致詞表示，阿曼與台灣雙邊貿易關係深厚，今年1月至10月，雙方貿易額已達約24億美元，台灣投資者開始重視對阿曼的投資，無論在物流或經貿方面，雙方貿易往來仍有進一步成長的空間。

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蘇利門說明，阿曼位於阿拉伯半島東南角公海的戰略位置，自然資源豐富，3165公里的海岸線以及便捷的經濟貿易區，提供包括魚類及其他海洋礦產資源，擁有龐大市場與商機。

蘇利門指出，近年阿曼駐華商務辦事處持續提供阿曼友善投資訊息，包括符合國際標準的法律制度及銀行的支持體系。近月來已收到台灣商界的正面回應，例如計劃訪問阿曼探索投資機會，或將生產線移到較近的市場，阿曼對與台灣雙邊交流持續保持樂觀態度。（編輯：郭無患）1111119