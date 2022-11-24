國防院與印度智庫簽備忘錄 交換研究成果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里24日專電）國防部智庫國防安全研究院與印度智庫維卡南達基金會23日簽署合作備忘錄，同意定期交換重要議題研究與分析成果，預料可激盪彼此思維與戰略評估，有助印太區域和平。

國防院代副執行長沈明室正率團在印度訪問， 23日帶領副研究員侍建宇、助理研究員吳宗翰拜會維卡南達基金會（Vivekananda Foundation）。

活動上，沈明室與維卡南達基金會主任史瓦尼中將（R. K. Sawhney）分別代表在合作備忘錄上簽字，將定期交換重要議題研究與分析成果。

此外，維卡南達基金會希望借助台灣高科技產業發展政策及中國軍事研究的優勢，強化彼此交流與合作。

維卡南達基金會創立於2009年12月，長期專注安全與衝突研究議題，下設8個研究主題領域，涵蓋區域研究、戰略安全與非傳統安全議題，在德里智庫圈頗具盛名。

簽署備忘錄之前，國防院訪團與維卡南達基金會舉行了一場座談會，就俄烏戰爭、網路安全、美中戰略競爭、台灣海峽局勢以及深化台灣印度關係等議題交換意見。

沈明室向中央社表示，習近平進入中共中央總書記第3任期，在他的中華民族偉大夢想下，台灣海峽及中國印度邊界問題將產生連動影響，使台印安全合作更具價值及影響。

他說，台印智庫的交流，將可激盪出一些前瞻思維與戰略評估，有助印太區域的和平。

駐印度副代表陳牧民出席當天活動。他說，維卡南達基金會長期支持台灣，疫情期間仍持續互動，而國防院關注國防事務以及安全議題，雙方合作空間寬廣，期待能為國際格局可能變化與印太情勢帶來更深化的交流成果。

沈明室此次率團訪問印度，除了參加尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）在德里主辦的研討會、中國研究所（Institute of Chinese Studies）在果阿（Goa）舉辦的年會之外，主要拜會印度官方及私人與國防安全相關智庫，特別是和印度軍方關係密切的智庫，討論兩方學術交流與合作事宜。（編輯：馮昭）1111124