外交遠朋英語班結訓 聖露西亞學員代表友邦感謝台灣

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）「第29期外交遠朋英語班」昨天舉行結訓典禮，聖露西亞總理辦公室資深顧問威勒斯（Michael Willius）代表學員致詞，感謝台灣多年來對友邦提供的技術合作，盼持續加深與台灣邦誼。

外交部常務次長俞大㵢昨天主持「第29期外交遠朋英語班」結訓典禮及午宴，祝賀學員順利完成在台灣的課程及參訪行程。

俞大㵢致詞表示，外交部開設此課程，目的是與友邦及理念相近國家分享台灣在經濟、教育、科技、社會、文化等方面的發展經驗，以及台灣在國際層面的挑戰，讓學員得以親身見證體驗，相信返國後也將廣為分享在台灣的所見所聞。

俞大㵢指出，台灣與友邦的情誼是建立在自由和民主的共同價值觀上，感謝友邦在國際社會為台灣仗義執言，台海情勢的和平及穩定對區域安全極為重要，希望友邦持續支持民主台灣，一起捍衛自由民主價值及維護國際和平。

俞大㵢並強調，台灣多年來與友邦在不同領域密切合作，相互扶持，相信雙邊關係將不斷成長茁壯。

威勒斯致詞表示，學員對研習班課程與參訪都感到獲益良多，對於台灣各領域發展現況、政經文建設深感欽佩，也肯定台灣在科技領域的成就，在國際貿易的出色表現，及對永續發展的堅定承諾。

威勒斯特別感謝台灣政府及人民多年來對友邦的援助及提供技術合作，未來也將盡力促進雙邊關係與情誼。

「第29期外交遠朋英語班」7名學員來自中美洲及加勒比海地區5國友邦，今年11月17日抵台，在進行為期7天的訪問後，於昨天結束行程離台。（編輯：翟思嘉）1111125