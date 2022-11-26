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北市天玉里章魚哥票數 蔣萬安暫時領先

2022/11/26 17:25（11/26 17:31 更新）
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九合一大選併首次修憲複決26日投開票，下午4時投票時間截止，台北市士林區天玉里投開票所進行開票作業，選務人員整理開票後的選票。中央社記者謝佳璋攝 111年11月26日
九合一大選併首次修憲複決26日投開票，下午4時投票時間截止，台北市士林區天玉里投開票所進行開票作業，選務人員整理開票後的選票。中央社記者謝佳璋攝 111年11月26日
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（中央社記者劉建邦台北26日電）今天是九合一選舉投開票，有「章魚哥」之稱的台北市士林區天玉里初步開票情況，里長潘錦雄說，投票率約7成，至下午5時止，國民黨台北市長候選人蔣萬安票數暫時領先。

依台北市民政局資料顯示，今年九合一大選併首次修憲複決投開票，台北市天玉里的選舉人數共6826人。現場觀察天玉里的投票狀況，民眾多踴躍出門投票，到下午4時止，投票結束，陳姓民眾受訪說，投票過程順利。

天玉里里長潘錦雄在投開票所外接受媒體聯訪時表示，估計天玉里投票率約7成，約4800票，初步估計至下午5時止，蔣萬安的票數暫時領先，民進黨台北市長候選人陳時中、無黨籍台北市長候選人黃珊珊票數緊追在後，預計下午5時30分較明確票數可能出爐。

正確當選名單及票數，以中央選舉委員會公告為準。

北市士林區天玉里因人口、年齡結構與台北市相似，大選結果通常能反映選情，且過去里內最後開票結果與大選相似，被外界稱為「政治章魚哥」及「小台北」，更是所謂選戰指標里，但2108年市長選舉及去年「重啟核四」等4大公投案，票數與最終結果不同，些微失準。（編輯：李亨山）1111126

九合一大選併首次修憲複決26日投開票，下午4時投票時間截止，台北市士林區天玉里投開票所進行開票作業。中央社記者謝佳璋攝 111年11月26日
九合一大選併首次修憲複決26日投開票，下午4時投票時間截止，台北市士林區天玉里投開票所進行開票作業。中央社記者謝佳璋攝 111年11月26日
#蔣萬安
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