總統：台美歐彼此產業高度互補 應深化合作關係

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總統蔡英文1日在總統府接見華府智庫德國馬歇爾基金會訪問團，蔡總統致詞表示，威權主義擴張對全球經濟秩序帶來影響，台灣、美國及歐洲國家彼此產業高度互補，應該深化合作關係，共同打造更安全具有韌性的供應鏈。中央社記者王騰毅攝 111年12月1日

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（中央社記者溫貴香台北1日電）總統蔡英文今天接見華府智庫德國馬歇爾基金會訪團致詞表示，威權主義擴張對全球經濟秩序帶來影響，台灣、美國及歐洲國家彼此產業高度互補，應該深化合作關係，共同打造更安全具有韌性的供應鏈。

蔡總統上午在總統府接見華府智庫德國馬歇爾基金會訪問團時致詞表示，距離上次德國馬歇爾基金會來訪已將近4年，這次訪團當中有來自美國及歐洲許多長期力挺台灣的好朋友，也包括老朋友葛來儀（馬歇爾基金會亞洲計畫）主任，對於訪團此次來訪用行動表達對台灣的支持，致上誠摯的感謝。

總統說，這段時間以來世界局勢發生許多重大的變化，面對疫情的衝擊，台灣、美國、歐洲及許多國家都積極相互協助，彼此幫忙，共同度過疫情的挑戰。

此外，她表示，威權主義擴張，包括烏俄戰爭以及中國持續進行的軍演活動，已經對全球民主體制造成許多嚴峻的挑戰，民主國家之間應該強化彼此間的結盟關係，共同捍衛民主自由價值及堅定防線。

總統說，德國是今年度的G7輪值主席國，也在中國持續進行軍演時，第一時間透過G7外長的聯合聲明，強烈表達維持台海和平的重要性。台灣位處威權主義擴張的最前線，美國依據「台灣關係法」以及「六項保證」中對台灣的安全承諾，持續協助台灣提升自我防衛能力。

她進一步表示，尤其拜登政府上任以來也六度批准對台軍售，並且在台海執行航行自由任務，對於這些支持，她要代表所有台灣人民表達最誠摯的感謝。

總統表示，台灣會繼續提升自我防衛的能力，也希望跟更多民主盟友共同合作，繼續攜手確保印太地區的和平與繁榮。此外，威權主義擴張也對全球經濟秩序帶來影響，台灣、美國及歐洲國家彼此產業高度互補，應該深化合作關係，共同打造更安全具有韌性的供應鏈。

總統期盼與美國透過貿易暨投資架構協定、經濟繁榮夥伴對話，科技貿易暨投資合作架構等平台繼續深化各項經貿合作；台灣也在今年初啟動強化歐洲鏈結計畫及歐盟全球門戶計畫，希望進一步強化與歐洲國家之間的經貿連結。（編輯：張均懋）1111201

總統蔡英文（右）1日在總統府接見華府智庫德國馬歇爾基金會訪團，致詞歡迎國際友人，並對他們此次來訪，以行動表達對台灣的支持，致上誠摯的感謝。中央社記者王騰毅攝 111年12月1日

總統蔡英文（前右）1日在總統府接見華府智庫德國馬歇爾基金會訪團，因應COVID-19疫情，蔡總統以互碰手肘代替握手，逐一向賓客致意。中央社記者王騰毅攝 111年12月1日