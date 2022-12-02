北市再批卡大巨蛋 營建署：安全至上勿模糊審議焦點

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（中央社記者賴于榛台北2日電）台北市政府再度批評中央卡大巨蛋，內政部營建署今天透過新聞稿指出，大巨蛋安全無可取代，且台灣建築中心下午本就預計針對大巨蛋案舉行相關會議，也有發會議通知給北市府，切勿在會前企圖模糊審議焦點。

中國時報今天報導指出，台北市文化體育園區籌備處副執行長陳世浩質疑中央拖延大巨蛋案審查，甚至遠雄早在11月初就將內政部消防署發出的排煙審查核定書，一字未改補件給台建中心，至今也未有著落。

營建署今天發布新聞稿說，大巨蛋安全無可取代，遠雄就大巨蛋案在去年4月向台灣建築中心申請防火性能設計變更，但台北市政府未能善盡主管建築機關認定權責，遲至今年3月24日才明確說明，同意將地面層及地下一層同時認定為避難層。

營建署表示，同案另外也向消防署申請免設排煙設備，但台北市政府始終未能督促遠雄公司，釐清審查委員對於現場試驗計畫作業程序及試驗有效性的疑慮，遲至今年11月2日才取得消防署免設排煙設備的認可通知。

營建署說，地方政府不能只要求內政部加速核發許可，而不反省其過程中應扛起的監督責任。

另外，針對免設排煙設備審核認可通知書等資料，營建署說，此資料經台灣建築中心核對後，發現與先前送中心評定的圖說，在排煙設備內容、局部隔間用途都有差異，因此須召開會議確認，是否會對大巨蛋防火性能評定造成影響，並非一字未改。

營建署表示，台建中心已在11月24日發出開會通知，訂於今天下午召開「台北大巨蛋案，建築物防火避難性能設計計畫書，申請人補充文件」確認會議，台北市政府都市發展局及消防局理當已收到通知，勿在會前企圖模糊審議焦點，犧牲民眾安全及國家社會安全保障。

營建署指出，將秉持維護公共安全職責，嚴格把關，完備認可的行政程序，而遠雄公司尚須依消防署認可的要求，將煙控性能現場試驗計畫送台北市政府消防局同意，並於大巨蛋現場進行排煙試驗，希望新市府團隊能以公開透明的方式，為全民公共安全積極把關，嚴格監督。（編輯：蘇志宗）1111202