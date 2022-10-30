梨泰院踩踏逾百死亡 北市要求遠雄精進大巨蛋公安

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）韓國梨泰院昨天發生逾百人死亡嚴重推擠踩踏意外，引發關注各大場館及活動如何確保公安。台北市政府已要求遠雄檢討精進大巨蛋疏散規劃，並確實執行5萬9833人容留人數上限。

台北大巨蛋籌備處副執行長陳世浩今天向中央社記者表示，在109年同意大巨蛋復工前，市府已透過電腦模擬確保大巨蛋符合7項公安基準，包含以同時段容留人數上限5萬9833人、人員每秒1.2公尺步行速度計算，全員須在15分鐘內避難至戶外避難空間等。

陳世浩進一步表示，去年進行大巨蛋交通影響評估時，即規定未來營運要在周遭光復南路、市民大道及基隆路口配置義交及警員人力，近期審查投資執行計畫書時也特別要求場館裡工作人員及保全必須具備疏散知識，負責區域及動線要分工清楚且定期演練。

陳世浩說，看到梨泰院事件的第一時間，他就把相關訊息轉傳給遠雄，要求檢討是否能有更精進的作為，「不要說上百條人命，連一條我們都受不了」。

至於大巨蛋是否有可能在短時間湧入大量人潮，陳世浩表示，整個園區同一時段容留人數上限就是5萬9833人，遠雄將在各個主要出入口設置人流計數器，並開設管制中心統一彙整人數，確實執行嚴格管控，「不能嘴巴說一套，實際做一套」。

除了大巨蛋，北市府在107年開始實施大型群聚活動安全管理方案，要求市府單位主辦或民間單位辦在市府管理場地，預估聚集人數達千人以上且持續2小時以上的活動，例如演唱會、展覽、民俗節慶等，均要事前提報活動安全維護計畫給市府。

收到計畫後，市府將邀集交通局、消防局、衛生局、警察局等機管舉行跨局處會議，審查計畫中的道路使用、救災車輛行進動線、參與民眾疏散動線、室內場所消防及建管安全等，並針對人、事、時、地、物等面向進行活動風險評估。

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以即將登場的跨年晚會為例，台北市觀傳局表示，過去參與民眾人數約為40至50萬，安全維護計畫便會依此人數規劃進場及疏散動線、分配人員負責場域、警消同仁人力配置等，也會請捷運公司協助加開班次消化人潮。

觀傳局指出，由於跨年晚會固定在市府廣場舉辦，道路寬度夠、路線選擇多樣化，民眾在未實施疫情管制前都可以自由選擇進出方式，近10年來也沒有發生踩踏狀況。（編輯：方沛清）1111030