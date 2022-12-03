越南稱台灣太平島演習侵犯主權 外交部：無法接受

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）針對越南外交部發布聲明，指稱台灣11月29日在太平島周邊水域進行例行性實彈射擊「嚴重侵犯」越南主權，外交部嚴正表示，相關說法外交部無法接受。

外交部發布新聞稿指出，有關越南外交部聲稱，台灣在太平島周邊水域進行例行性實彈演習「嚴重侵犯」越南對群島的主權，且將引發緊張情況並使該海域局勢「複雜化」的相關說法，外交部無法接受。

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外交部表示，中華民國台灣政府重申對南海諸島及其相關海域享國際法及海洋法的一切權利。太平島屬於中華民國領土，不容質疑，政府有權在太平島上及其相關海域行使做為主權國家的一切權利。

外交部表示，總統蔡英文曾於2016年提出「四點原則」及「五項做法」，期盼與國際社會在此基礎上共同妥善處理南海議題，並願意秉持平等共榮精神，參與南海相關協商機制，與相關國家共同促進南海區域的和平與穩定。（編輯：郭無患）1111203