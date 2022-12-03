台灣醫療科技展秀實力 游錫堃：下一座護國神山

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（中央社記者賴于榛台北3日電）台灣醫療科技展1日開展，共匯聚9大領域標竿企業，吸引國內外業者參展。立法院長兼科技展大會主席游錫堃今天參觀後在臉書表示，大健康相關產業有望成為下一座護國神山，這是一個值得民眾抽空參觀的展覽。

游錫堃說，台灣疫情趨緩、國境解封，在台灣醫療科技展看到許多國內外醫療與科技產業界的翹楚齊聚一堂，還看到來自亞太諸國的醫院集團與國際各大通路商互相交流合作、投資和採購，共創繁榮的前景。

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他表示，很欣慰台灣醫療科技展在前天就吸引2萬人次觀展，昨天更創下3萬人次，今天預料會再刷新紀錄；相信透過政府與產業共同合作，將再創台灣大健康產業高速成長，成為下一個「護國神山」。

2022台灣醫療科技展1日開展，展期至4日下午4時為止，現場匯聚9大領域標竿企業與新科技動能，以醫療領頭，串聯資通訊、生醫跨界積極推進大健康產業，打造全球數位醫療轉型生態圈。（編輯：林克倫）1111203