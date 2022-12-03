海馬迴實驗計畫開展 花敬群：辦都更要有溫度

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）為讓都更的老街區記憶延續，國家住都中心「海馬迴實驗計畫」今天開展。內政部政務次長花敬群出席致詞時感性形容，做都更的人都像「過客」，辦展迎新送舊心情很像「畢業典禮」。

被問到致詞是否因近日內閣人事傳聞有感而發，花敬群笑稱勿做過度聯想，他單純是針對都更抒發感想。至於傳出內政部長徐國勇已清空辦公室個人物品，花敬群說，他也每一、兩週都會整理辦公室，不然雜物太多。

國家住都中心今天在台北市嘉興街公辦都更案基地舉辦「海馬迴實驗計畫」開展典禮，出席貴賓包括擔任國家住都中心代理董事長的花敬群，台電總經理王耀庭、國家住都中心執行長黃景茂等。

花敬群致詞時表示，做都更的人心裡溫度要很高，否則過程會「太乾、太殘酷」，他認為台北長大的孩子常有共同遺憾，就是兒時畫面都看不到了，偶有幾張老照片可供聞香，心情總是悸動不已，因此他盼藉此展覽 「讓快看不到的東西，用心把它看到」。

花敬群說，辦都更的人說實在都是過客，但會讓一個地方產生天翻地覆轉變，住戶才是對這塊土地有最深厚感情的人，都更者應對住戶負責任，故此次辦展不是要討論辦都更多了不起或多困難，討論的是在這塊土地生根長大的記憶。

花敬群說，策展心情很像畢業典禮，雖然對下個階段很憧憬，但就像要邁入下個學習領域或進社會轉換職涯時，心中會對要離開的地方忽然非常依依不捨，因此今天辦這場畢業典禮，象徵讓住戶、老街區的人生再起步。

嘉興街都更案共37戶、70位權利人，因地主人數眾多，歷經近10年才順利推動都更計畫。高齡92歲的住戶代表「連爺爺」今天出席時細數都更案一波三折的過程，他表示，很高興看到記錄展開幕，證明都更案應會很快順利完成。

「海馬迴實驗計畫」的主軸是強調記憶延續，取名來源是海馬迴位於人體大腦皮層下方，與記憶與空間定位有關。

「記憶迴路 嘉興街公辦都更記錄展」今天至明年1月15日在北市嘉興街415號（原台電宿舍）舉行。（編輯：趙蔚蘭）1111203