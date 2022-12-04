印度電視台專題報導 籲台印簽署自貿協定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里4日專電）印度CNN-News18電視台昨晚播放台印度經貿合作電視專輯，倡議台灣與印度簽署自由貿易協定（FTA）。節目專訪駐印度代表葛葆萱和行政院政務委員兼經貿總談判代表鄧振中，強調台印深化經貿合作的重要性。

這則長8分鐘的電視專輯標題為「台灣與印度，成長的連結」（Taiwan-India, Ties of Growth），節目旁白稱，在印度與許多國家正透過雙邊及多邊安排強化經貿關係之際，台灣是個很重要的對象。

CNN-News18指出，印度與台灣自1990年代起開展經貿關係，兩國於2002年及2018年二度升級雙邊投資協定，雙邊貿易額也從2001年的11億9000萬美元成長至2021年的77億美元，成長率高達547%。

節目報導並稱，在2000年4月到2022年6月期間，台灣對印度直接投資為7億5580美元；另外，2021年4月至2022年3月期間，印度對台出口成長逾70%、進口成長54%，雙方若簽署FTA，經貿關係定能更上一層樓。

葛葆萱在節目訪問中說，台灣正尋求與包括印度在內的貿易夥伴簽署FTA，台灣的新南向政策和印度的東進政策，深化雙方往來，台灣具備製造能力，而印度擁有人力資源及龐大市場，雙方是「天然夥伴」。

他強調，印度正積極招商及改善投資環境，台灣在半導體及電子製造等領域掌握優勢，可成為印度高科技供應鏈選項與產品開發夥伴，FTA的簽署將有助吸引更多台商前來印度落腳。

鄧振中則在視訊訪問中表示，由於許多台灣廠商正計畫撤離中國，印度擁有人才與市場等利基，因此是很理想的遷徙地點；FTA象徵政府加強關係的意願，若能簽署，必能提升商界信心。

印度電子產品創新財團（EPIC）基金會共同創辦人邱德瑞（Ajai Chowdhry）也在節目中說，他相信台灣是印度的最佳夥伴，「因為他們有我們所沒有的東西」。

除播放專輯之外，CNN-News18也在官方臉書貼文稱，台灣與印度正透過新南向政策和東進政策深化貿易、投資及人民對人民的關係，若簽訂FTA，印度將可運用台灣的專業，設立半導體製造設施。（編輯：周永捷）1111204