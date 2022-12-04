范雲等人聲援白紙運動 指台灣感同身受

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民進黨立委范雲（前左2）、新北市議員當選人陳乃瑜（前右1）與台北市議員當選人趙怡翔（前左1）等人，4日在台北車站南1門前廣場高舉「青年世代站出來，白紙革命舉起來」標語，聲援中國白紙運動。中央社記者高華謙攝 111年12月4日

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（中央社記者高華謙新北4日電）民進黨立委范雲、新北市議員當選人陳乃瑜與台北市議員當選人趙怡翔今天舉白紙聲援中國白紙運動。范雲說，白紙運動讓台灣感同身受，它挑戰的是無法維護人的尊嚴與自由的政權。

范雲、陳乃瑜、趙怡翔與台北市律師職業工會理事長盧天成等人下午在台北車站南1門前廣場高舉「青年世代站出來，白紙革命舉起來」標語，支持中國白紙運動。

范雲致詞時說，中國白紙運動讓台灣感同身受，因為台灣人也是從由下而上推動民主，她自己在學生時期就參與民主運動，也是1989年六四天安門事件那個世代的年輕人，當年她就感受到這個青年運動真的非常不容易。

范雲談到為什麼台灣要關心白紙運動時說，如果支持香港的年輕人站出來爭取民主，當然也要支持中國年輕人爭取自由與可能出現的民主，因為台灣追求民主化過程中，也有非常多民主國家給予支持；此外，如果今天台灣不聲援別人的民主，一旦台灣遇到其他事，大家都置之不理，這對台灣守護自由民主非常不利。

范雲表示，白紙運動中，青年女性扮演非常重要角色，例如清華大學首先站出來的是名拿白紙的女大生、浙江烏鎮也有女性用鐵鍊鎖住自己雙手、膠帶黏住嘴巴，發起無聲抗議；白紙運動潛藏非常多中國青年與公民不滿，挑戰的不只是傷害民主的防疫政策，更是挑戰無法維護人的尊嚴與自由的政權。

陳乃瑜說，感謝大家一起站出來，因為她今天可以站在這裡手持標語、拿著麥克風發聲講話，都是民主前輩一步一步努力達成的；但世界上卻有一個地方連站出來呼口號、手舉標語甚至表達一句話都沒辦法。

陳乃瑜表示，一張白紙什麼都沒寫，卻道盡千言萬語；一張白紙沒有多重，卻又是那麼沉重，她今天就是要站出來聲援沒辦法發聲的人，「在沒有人權與民主的地方，我們也希望光亮照進去」，未來她會持續守護作為一個人最基本的人權、民主與言論自由。

趙怡翔則引用馬丁．路德．金恩（Martin Luther King, Jr.）名句，「任何一地的不正義都是對每個地方的正義的威脅」，他表示，如果中國可以變成尊重民主人權的自由社會，這是台海安全最佳保障，因此所有台灣人民都有義務站出來支持並捍衛中國白紙運動。

趙怡翔說，國民黨與國民黨年輕世代每天口口聲聲說希望看到中華人民共和國變成民主國家，但沒看到國民黨積極捍衛白紙運動，相當遺憾；他與陳乃瑜都是民主機制產生的新科議員當選人，他們代表民意基礎，當然希望透過行動捍衛堅守的民主價值，這是台灣任何一名民意代表都要有的堅持。（編輯：方沛清）1111204