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國防部：室外活動可脫口罩 但衛哨應全程配戴

2022/12/4 19:10（12/4 19:21 更新）
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圖為政戰學院衛哨人員對入校人員量測額溫並噴酒精消毒手部。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北4日電）國防部今天表示，考量國內疫情平緩，國軍調整室外空間活動、操課等，在確保社交安全距離（1公尺）原則下，得免戴口罩，但應隨身攜帶；另外，擔任衛哨人員，不論室內、外，值勤期間均應佩戴口罩。

軍事新聞通訊社報導，國內疫情平緩、逐漸邁向解封階段，中央流行疫情指揮中心已宣布，自12月1日起放寬室外可脫除口罩，國軍官兵除做好戰訓本務，將配合調整各項防疫政策，以確保部隊戰力。

國防部指出，考量國內疫情趨緩，國軍同步調整室外空間、場所活動、操課、履約驗收等，在確保社交安全距離（1公尺）原則下，得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩；室內空間場域辦理各項活動，仍須配戴口罩，降低感染風險。

國防部指出，自主防疫、自主應變、自主健康管理人員及本身有相關症狀，或與不特定對象無法保持社交距離時，不分室內外，應全程佩戴口罩。考量社交距離及接觸不特定人員風險，擔任衛哨人員，不論室內、外，值勤期間均應佩戴口罩。

另外，餐廳維持供餐不共餐、落實分艙分流，各式會議空間防疫隔板維持、保持安全距離，降低傳染風險。

國防部強調，防疫工作人人有責，官兵應自主強化健康管理，維持個人公衛習慣，保護自己也保護他人，共同維護營區安全。國防部將持續掌握中央發布最新防疫管制措施，並滾動式調整防疫作為，確維國軍戰力。（編輯：蘇志宗）1111204

#國防部
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