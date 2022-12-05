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吳怡農曝喜訊：10月已登記結婚 太太是圈外人

2022/12/5 10:49（12/5 11:05 更新）
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民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農（中）5日上午在捷運松江南京站出口向市民打招呼，並接受媒體聯訪。中央社記者吳家昇攝 111年12月5日
民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農（中）5日上午在捷運松江南京站出口向市民打招呼，並接受媒體聯訪。中央社記者吳家昇攝 111年12月5日
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（中央社記者陳俊華台北5日電）民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農今天說，他已經在10月登記結婚，但因選舉的關係，還沒機會宴客；太太是政治圈外人，希望有自己的生活與空間，感謝外界關心和祝福。

吳怡農上午在捷運松江南京站外路口向市民打招呼。他受訪時表示，今天是第一次站路口，謝謝每一位出來打招呼的好朋友們，還有支持者拿著3年前他參選立委時的旗子與別針，非常感動。過去3年他雖然沒有公職身份，但在社區的努力，都是因為有這些支持者才做得到。

外界關注吳怡農的無名指上戴著戒指，吳怡農說，謝謝大家關心，「其實我幾個月前結婚了，謝謝大家的支持與祝福」，他的太太是圈外人，希望有自己的生活與空間，盼大家體諒，相信以後一定有機會介紹給大家認識。

吳怡農說，兩人已經認識好幾年了，至於太太是否會出來幫忙輔選，一切都要尊重太太，太太也全力支持他（參選）的決定，非常幸運有這麼好的人；他是在10月登記的，但因為選舉的關係，還沒有機會宴客，非常感謝大家的關心和祝福。（編輯：翟思嘉）1111205

#吳怡農
#民進黨
#台北
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