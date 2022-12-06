接見波蘭訪團 蔡總統：共同協助烏克蘭戰後重建[影]

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總統蔡英文（前左）6日在總統府接見波蘭眾議院「波台國會小組」訪團並致詞指出，台灣、波蘭及烏克蘭都處於威權主義擴張前線，台灣人民對烏克蘭捍衛民主自由決心感同身受；期待和理念相近夥伴共同協助烏克蘭戰後重建，盼烏克蘭人民早日重建家園。前右為「波台國會小組」主席安佐（Waldemar Andzel）。中央社記者鄭傑文攝 111年12月6日

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（中央社記者葉素萍台北6日電）總統蔡英文今天接見波蘭眾議院「波台國會小組」訪問團時指出，台灣、波蘭及烏克蘭都處於威權主義擴張前線，台灣人民對烏克蘭捍衛民主自由決心感同身受；期待和理念相近夥伴共同協助烏克蘭戰後重建，盼烏克蘭人民早日重建家園。

蔡總統今天在總統府接見「波台國會小組」主席安佐（Waldemar Andzel，另譯：安鄒）一行，感謝訪團跨黨派成員展現對台灣強力支持。

蔡總統說，台灣和波蘭都歷經威權統治，以及追求民主的過程，也因此格外了解民主得來不易，雙方應該要積極合作，共同捍衛民主自由。

蔡總統指出，疫情期間台灣和波蘭彼此支持、共同克服疫情挑戰。她要特別感謝安佐以及波台國會小組成員積極促成波蘭捐贈40萬劑AZ疫苗給台灣，當時國際疫情嚴重，這樣的積極協助非常可貴，也讓台灣深受感動。

影片來源：presidentialoffice

蔡總統表示，這幾年來，台灣和波蘭不斷深化各領域合作，她要特別感謝安佐大力促成，讓延宕多年的台波避免雙重課稅協定能夠完成簽署。

蔡總統說，俄國入侵烏克蘭已經對全球民主秩序造成重大的影響，波蘭今年是歐洲安全及合作組織的輪值主席國，也積極帶領各國進行對俄國的制裁，並且對烏克蘭人提供人道援助，尤其，波蘭已在境內協助安置高達300萬的烏克蘭難民，這種彼此扶持的人道精神以及民主國家間的堅定團結，讓人非常感佩。

蔡總統說，今年是台灣在波蘭設置代表處30週年，期盼未來台灣和波蘭能夠持續強化各領域合作關係，共同壯大民主國家之間的團結力量。

安佐隨後致詞指出，台灣面臨來自中國打壓時，波蘭是非常支持台灣的立場；波蘭與台灣有相同的觀點、有非常相近的歷史，還有非常相近的國際關係，周圍都有強大的威脅，例如，波蘭是來自俄羅斯的威脅，所以台波有很多相近之處。

安佐表示，非常感謝台灣對烏克蘭伸出援手，在烏克蘭面臨來自俄羅斯的侵略時，台灣捐贈超過1100萬美元的援助。

他說，希望台波經濟合作能夠更進一步，非常歡迎台灣的廠商，例如半導體工廠能到波蘭設廠；台波在高教合作也非常廣泛，希望未來能有更多台灣學生到波蘭學習，波蘭的學生也能夠到台灣學習。

此外，安佐表示，未來希望航運能夠進展到直航，例如從華沙可以直接飛到台北。他說，台灣非常美麗、有非常善良的人民，台灣在自由、民主、人權也是模範。（編輯：謝佳珍）1111206

總統蔡英文（右）6日在總統府接見波蘭眾議院「波台國會小組」訪問團一行，感謝訪團跨黨派成員展現對台灣強力支持。中央社記者鄭傑文攝 111年12月6日