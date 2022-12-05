波蘭眾院委員會主席安佐訪台 將拜會立法院竹科等單位

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波蘭「波台國會小組」主席安佐（Waldemar_Andzel）（右8）率3名副主席及眾議員等8人5日抵達台灣，外交部歐洲司長姚金祥（右4）接機。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 111年12月5日

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（中央社記者游凱翔台北5日電）外交部今天表示，波蘭眾議院情治委員會主席、國防委員會副主席暨「波台國會小組」主席安佐（Waldemar Andzel，另譯：安鄒）一行9人，今天至9日應邀訪問台灣，將拜會立法院、外交部、竹科、半導體中心等單位。

外交部上午發布新聞稿表示，安佐等訪賓在台期間將拜會立法院、外交部、國家發展委員會、大陸委員會等，並接受外交部長吳釗燮款宴，另將參訪新竹科學園區、半導體中心、太空中心、國立故宮博物院及台北101等重要科技丶文化及政經設施，有助進一步了解台灣各項發展，以利促進台波國會交流與雙邊合作。

外交部說明，訪團由8名波蘭跨黨派眾議員及隨員組成，除團長安佐外，另包括波蘿芙斯佳（Violetta Porowska）、波拉切克（Jerzy Polaczek）、格拉巴契克（Cezary Grabarczyk）等3名「波台國會小組」副主席，及柯拉耶夫斯基（Jarosław Krajewski）、索斯涅斯（Dobromir Sośnierz）、索音（Agnieszka Soin）、熱拉佐斯卡（Bożena Żelazowska）等4名眾議員，均為台灣重要國會友人。

外交部提到，安佐多年來大力協助推進台波雙邊關係，貢獻卓著，吳釗燮將頒贈外交睦誼獎章，以表彰他對台波關係的卓越貢獻，今年適逢台灣在波蘭正式設處30週年，該團訪台意義重大。

外交部表示，波蘭國會一向支持台波友好合作，雙方國會交流密切。立法院長游錫堃7月過境波蘭期間與安佐會晤，並邀請波蘭國會組團訪台；立法院「台波國會友好聯誼會」會長林靜儀6月也曾率團訪問波蘭，除與波蘭參眾兩院領袖與友台議員會晤交流之外，並了解台灣在波蘭推動人道援助及協助安置烏克蘭難民情形。

此外，台灣與波蘭近年來陸續簽署度假打工、航空、免試互換駕照、避免雙重課稅、科學高教合作、刑事司法互助等雙邊協定；今年7月間波蘭參院外交暨歐盟事務委員會及衛生委員會曾召開聯席會議，通過支持台灣參與世衛組織（WHO）決議案；疫情爆發期間，波蘭曾捐贈台灣40萬劑疫苗，協助台灣對抗疫情。

外交部也說，俄烏戰爭爆發後，兩國更攜手合作協助安置波蘭境內流離失所的烏克蘭難民。未來兩國將在既有良好互動與交流基礎上，持續強化各領域的合作，深化具韌性緊密夥伴關係。（編輯：郭無患）1111205