英國外委會主席：訪台展堅定支持 盼強化華語教學合作

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英國國會外交委員會3日結束訪台行程，主席克恩斯表示，訪台展現英方對深化與台灣關係的堅定承諾。圖為克恩斯2日晉見總統蔡英文並致詞。中央社記者張皓安攝 111年12月2日

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（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）英國國會外交委員會台北時間3日結束訪問台灣行程。主席克恩斯表示，訪台展現英方對深化與台灣關係的堅定承諾；她期盼台、英擴大「政治中立的」華語教學合作，並有更多台灣民眾到英國求學。

克恩斯（Alicia Kearns，另譯，柯恩詩）11月29日率外委會訪團展開訪台行程；含克恩斯在內，訪團共計由5位跨黨派議員組成，所有議員都是第一次訪台。這是繼2006年後，英國國會外委會再次正式組團訪問。

克恩斯指出，當民主政體團結一致，就是它們最強大的時候。英國與台灣都是強健的民主政體，且有許多可相互學習之處。

「民主與符合民主精神的價值觀，它們的好處顯而易見。」克恩斯說，台灣歷來支持和平、穩定與自由，這就彰顯了民主的根本價值。以共享價值與對和平的共同追求為基礎，她「毫不懷疑」台英關係將持續蓬勃發展。

外委會此行晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄及經濟部等政府部會高階官員，並與立法院交流。

總統蔡英文（前右）2日在總統府接見英國國會下議院外交委員會訪問團，與委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）（前左）握手致意，歡迎他們來訪台灣。中央社記者張皓安攝 111年12月2日

克恩斯強調，訪問台灣一向是外委會優先事項之一；外委會期待強化對台灣的認識，包括台灣的民眾、政府、生活方式，「以及美食」。

她話鋒一轉指出，台英合作近年雖持續增長，但仍有深化及擴大空間。

舉例而言，台英雙邊貿易總額去年為新台幣2240億元，11月9日在台北以實體會議形式舉行的第25屆台英經貿對話觸及再生能源、科技和貿易障礙排除等雙邊合作議題，可見雙邊貿易仍有很大的擴展潛力。

除了貨品貿易，克恩斯指出，雙邊服務貿易，尤其是文化與教育，也是極有成長空間的領域。

去年10月，在台灣的英國文化協會與台灣的教育部簽署合作備忘錄，致力促進台灣達成2030雙語政策目標，並增進英國的華語能力。

克恩斯期待台英雙方的教育合作在實質層面的互惠互利能進一步提升。她提到，每年赴英國求學的台灣學生約7000至8000人，同時在英國境內的中國留學生則高達14萬4000人。

「台灣留學生人數增加將有助英國大學院校減少對單一外國學生來源的依賴」，克恩斯說。同時，增加英國赴台灣求學的人數將有助英方深化對台灣的瞭解，企業及政府都將受益。

此外，克恩斯指出，「我們也歡迎台灣的教師及考官參與在英國校園拓展政治中立華語教學的工作。」

早在今年6月上旬，克恩斯即提案修正目前仍在審議的「高等教育（言論自由）法案」，要求與中國「孔子學院」合作的英國高等教育機構揭露相關金流和業務內容，並明定授予政府主管機關權力，可要求校方終止與孔子學院的合作或另擇合作單位。提案獲數十名跨黨派議員支持。

克恩斯當時告訴中央社，台灣已證明自己有能力推出成功的華語文學習課程，且不引發政治宣傳或威脅言論自由的疑慮。在孔子學院之外，英國應多方探索與其他夥伴合作的可能性，台灣就是好選項。

在雙邊商業投資合作方面，克恩斯指出，英國對台投資預計將增加；無論是風力發電、鐵路建設，或是核電廠除役等台灣重視的議題，英國都具備可貴相關經驗。

她並提到，台灣也是英國投資中國的絕佳跳板，因為「台灣本身就是中國的主要外來直接投資（FDI）來源」，並對中國的商業環境具深刻認識和豐富經驗。

克恩斯認為，英國與台灣的合作應不僅限於雙邊關係框架，也能攜手共同應對超越國家界線的挑戰。英國與台灣在醫療保健領域雙雙享有良好國際聲譽，可惜台灣的貢獻並未總能得到應得的歡迎。

她舉例，台灣在2019年12月即多次向世界衛生組織（WHO）示警武漢的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，卻因遭遇「不公正的阻撓」而被排除於世界衛生大會（WHA）之外、不具觀察員資格。

克恩斯說，這樣的「醜行」不能被繼續容忍下去。

除了公共衛生，克恩斯指出，台灣在維護印太區域的和平與安全也扮演關鍵角色。面對潛在侵略，台灣維持「強韌的防衛」，但不威脅任何人。

她提到，英國認知到台灣與中國的關係存在緊張。英國與台灣的立場一致，即必須依據國際法及通行準則，為緊張關係尋求和平解決。

克恩斯強調，一如烏克蘭情勢揭示的，各國不會容忍侵略行為以及任一方威脅採取侵略行動。

總結訪台行心得，克恩斯說，「能直接聽到台灣民眾的說法非常重要。」她並稱台灣民眾的韌性十分「驚人」，「我們將持續為台灣發聲」。（編輯：高照芬）1111203