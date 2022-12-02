英外委會主席：支持台灣以正式會員參與世衛

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總統蔡英文2日在總統府接見英國國會下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）（圖）及訪團，克恩斯致詞表示，此行訪台聚焦民主、韌性及繁榮3大主軸，並支持台灣以正式會員身分參與世界衛生組織。中央社記者張皓安攝 111年12月2日

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（中央社記者溫貴香台北2日電）英國國會下議院外委會主席克恩斯今天表示，此行訪台聚焦民主、韌性及繁榮3大主軸，民主國家此刻應挺身而出，捍衛自由及生活方式。她呼籲停止阻礙台灣參與世界多邊組織的行為，支持台灣以正式會員身分參與世界衛生組織。

總統蔡英文上午在總統府接見英國國會下議院外交委員會官方訪問團，成員包括執政保守黨的外委會主席克恩斯（Alicia Kearns，另譯，柯恩詩）、史密斯（Royston Smith），工黨的伯恩（Liam Byrne）、蘇格蘭民族黨的麥克唐納（Stewart Malcolm McDonald）與無黨籍的奎爾（Neil Coyle）等5位跨黨派首次訪台的議員。

克恩斯致詞表示，繼2006年睽違了16年再次組團訪台，這樣的對話非常重要，民主國家確實應該進行國會間的對話與交流，增進對彼此的認識，分享經驗，並且發掘更多深化友誼的機會。

她說，訪台有3個主軸分別是民主、韌性以及繁榮。首先，過去20年來，世界開始傾向威權主義，但是台灣卻反其道而行，證明了這不是必然的發展，現在台灣已經成為世界上最強健的民主政體之一。

她提到，民主就像黑暗中的一道光，此時，法治以及以規則為基礎的世界秩序也比以往更為重要，民主國家應該勇敢挺身而出，捍衛人民的生活方式與自由。

她說，面對許多不同的共同挑戰，不管是氣候變遷、能源供應、供應鏈多元化或是如何保護社會不受到網路攻擊的破壞，英國現在希望能夠跳脫歐洲、放眼全球，珍惜並且重視在印太區域的朋友，這也是英國的關鍵夥伴，能夠彼此依賴、相互支持。

克恩斯表示，兩個島國雖然距離遙遠卻關係緊密，因為有共享的價值、對民主法治以及個人權利的重視，當然，還有對茶的熱愛。台灣是英國堅實的朋友，舉例來說，俄羅斯侵略烏克蘭不到一週的時間內，台灣人民就寄送了緊急需要的藥品援助；在全球疫情期間，有些國家混淆是非、誤導大眾，台灣率先發出清澈響亮警示，讓世界注意到這個衝擊全球的病毒，也分享了防疫最佳做法。

她希望，台灣可以幫助英國建構學習中文的能力，在世界交更多的朋友，英國也希望協助台灣在2030年達成雙語國家的目標，在全球公共財的共同利益也將不斷成長，尤其是綠色能源。

她表示，希望盟友們能夠站在一起，歡迎台灣參與更多多邊組織，像是世界衛生組織，且以正式會員的身分參與，台灣在這方面可以提供非常特殊的經驗以及知識。她也呼籲，應停止不公平的阻礙台灣參加這些世界多邊組織的行為。

克恩斯指出，台英在綠能相關科技的交流已經做出非常棒的成績，有超過35家的英國離岸風電公司在台灣運作，比世界上其他地方都還要多；在半導體產業方面，希望持續開放相關的能力與科技優勢，拓展雙邊貿易與投資連結。

她表示，兩國政治體制雖然不同，但基礎一樣，政府都是民選政府，也必須對人民負責，驅使台灣前進的動力就是守護珍貴民主，守護現有的生活方式、守護台灣海峽及南海的穩定，守護與世界各國的友誼，並且守護台灣的文化以及人民的溫暖慷慨。（編輯：趙蔚蘭）1111202