總統接見英國國會訪團 盼民主國家團結面對威權主義

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總統蔡英文（前右）2日在總統府接見英國國會下議院外交委員會訪問團，與委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）（前左）握手致意，歡迎他們來訪台灣。中央社記者張皓安攝 111年12月2日

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（中央社記者溫貴香台北2日電）總統蔡英文今天接見英國國會下議院外交委員會訪問團表示，台灣身為國際社會負責任的一員，會致力維護區域的和平穩定，面對威權主義的擴張，民主國家更應該團結，一起捍衛共享的價值，為區域和平做出更多貢獻。

這次訪團由英國國會下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns，另譯，柯恩詩）率領，成員另包括：下議員伯恩（Liam Byrne）、麥克唐納（Stewart Malcolm McDonald MP）、史密斯（Royston Smith MP）、以及奎爾（Neil Coyle MP）等，共5名跨黨派國會議員。

總統蔡英文上午在總統府接見訪團時致詞表示，克恩斯這次率領外交委員會官方代表團來訪，是外委會這個會期第一次出訪亞洲，並且專程訪問台灣，意義非常重大，感謝英國國會對台灣堅定的支持。

她提到，今年2月克恩斯在英國下議院提出台英友誼與合作動議案，多位議員除了表達支持，並且為了提升台英關係積極發聲，隨後在今年5月，英國國會兩院更有超過100位議員聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，力挺台灣參加世衛大會（WHA）。

她說，對於這些支持和情誼，台灣都非常感動，也深刻感受到台英關係的發展受到跨黨派議員的關注，英國國會支持台灣的力量也愈來愈大。

總統說，英國去年擔任G7輪值主席國，當時的G7外長聯合聲明首度強調維護台海和平穩定的重要性，這個月初G7外長與歐盟高級代表的聯合聲明，延續表達這個立場。此外，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）近日演說，也關注地緣政治情勢的變化。

「台灣身為國際社會負責任的一分子，會致力維護區域的和平穩定。」蔡總統指出，面對威權主義的擴張，民主國家更應該團結，一起捍衛共享的價值，為區域和平做出更多貢獻。

總統強調，台灣非常重視台英關係的發展，這幾年來在台英雙方的努力之下，在各個領域的交流愈來愈密切，也有豐富的合作成果。像是這個月初，剛舉辦台英經貿對話會議，她也在總統府和英國國貿部副部長韓斯（Greg Hands）見面交流。

總統說，現在台英雙方的貿易政策、供應鏈合作以及強化經濟韌性等議題已經展開策略性的合作，除此之外，目前有超過30家英國離岸風電業者在台灣設立營運辦公室。

她表示，未來無論是再生能源、網路安全，或者是醫療生技、科技、新創等領域，相信台英之間都有更多的交流，加深彼此的夥伴關係。（編輯：翟思嘉）1111202