中國抨擊訪台 英外委會主席回應力挺民主交流

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外交部2日舉行英國國會下議院外交委員會訪問團記者會，外委會主席克恩斯（Alicia Kearns）（圖）表示，儘管台英距離遙遠，但全球30%貿易量集中在這個區域，台灣半導體對全球經濟至關重要，因此她訪台要凸顯的明確訊息是「台灣有朋友，台灣在世界上不孤單，我們一定會盡我們所能避免任何衝突發生」。中央社記者張皓安攝 111年12月2日

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（中央社台北2日綜合外電報導）中國指控英國國會下議院外委會代表團到台灣訪問是「粗暴干涉中國內政」，並揚言對任何損害中國利益行為作出有力反擊。外委會主席克恩斯回應力挺民主國家之間交流。

路透社報導，中國駐英國大使館昨天在推特上傳的聲明中抨擊這是「公然違反一個中國原則，粗暴干涉中國內政」，敦促英方恪守承諾，停止任何違背一中原則的行徑，停止干涉中國內政，還說英方損害中方利益的行徑都將受到中方有力反擊。

英國國會下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns，另譯：柯恩詩）針對中方聲明回應說：「民主國家之間互相對話交流十分正當。」

她表示：「雖然中國共產黨選擇透過制裁英國國會議員來關閉對話，但我相信與我們在印太地區的朋友交流並傾聽他們的意見很重要。」

克恩斯昨天與行政院長蘇貞昌會面，她表示已邀請蘇貞昌訪問英國國會，「來看看我們更多的人民、文化和社會階層，以及我們如何在國會中如何致力代表我們的群體」。

克恩斯今天還晉見總統蔡英文。蔡總統上午在總統府接見訪團時致詞表示，克恩斯這次率領外交委員會官方代表團來訪，是外委會這個會期第一次出訪亞洲，並且專程訪問台灣，意義非常重大，感謝英國國會對台灣堅定的支持。

這次訪團由英國國會下議院外交委員會主席克恩斯率領，成員另包括：下議員伯恩（Liam Byrne）、麥克唐納（Stewart Malcolm McDonald MP）、史密斯（Royston Smith MP）、以及奎爾（Neil Coyle MP）等，共5名跨黨派國會議員。（譯者：盧映孜/核稿：戴雅真）1111202