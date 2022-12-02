盼嚇阻台海衝突 英外委會主席：台灣是有朋友的

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英國下議院外委會主席克恩斯（Alicia Kearns，另譯，柯恩詩）2日代表英國下議院訪團在外交部舉行記者會，她認為英國應跟中國「劃清紅線」，表明不會接受中國各種迫害人權的行徑。中央社記者張皓安攝 111年12月2日

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）針對英國首相蘇納克日前稱「英中黃金時代已過去」，英國下議院外委會主席克恩斯今天表示贊同，她認為英國應跟中國「劃清紅線」，表明不會接受中國各種迫害人權的行徑。

克恩斯（Alicia Kearns，另譯，柯恩詩）今天代表英國下議院訪團在外交部舉行記者會。她表示，英中黃金時代過去不代表要與中國經濟完全脫鉤，而是要透過強化與台灣等其他夥伴合作，增加英國經濟的韌性。

對於蘇納克（Rishi Sunak）先前提到英國準備支援台灣對抗中國威脅，克恩斯說，她認為當務之急是守護台海現狀，英國將思考可扮演何種角色來協助民主盟友，嚇阻衝突發生；她兩度重申，此行就是要傳達一個重要訊息：「台灣是有朋友的」。

路透社提問，台灣努力提升「國艦國造」等國防自主能力，這方面英國也提供很多支持，未來台英是否將增加國防合作？

克恩斯說，此行會晤台灣政府多個部會，共識是優先要務在維護台海現狀與印太和平，亦即著重嚇阻衝突發生，也討論如何因應網路假訊息等共同威脅，至於傳統軍事衝突，國際社會應進一步討論，怎樣合作更有效遏制可能威脅。

中央社追問中國若侵台英國是否可能協助，克恩斯說，「我們無庸置疑地知道台灣非常重要」，儘管台英距離遙遠，但全球30%貿易量集中在這個區域，台灣半導體對全球經濟至關重要，因此她訪台要凸顯的明確訊息是「台灣有朋友，台灣在世界上不孤單，我們一定會盡我們所能避免任何衝突發生」。

對於蘇納克提到英中關係黃金時代已過，克恩斯說，因台灣網路遭駭客攻擊嚴重，她此行未帶私人手機，無法跟蘇納克直接聯繫，但她認同此一看法，這不代表英國要完全斷絕跟中國的關係，是用較務實態度劃清紅線，例如強調英國不能接受中國領事館在英國用暴力對待和平示威的移民。

克恩斯說，中國領事館對抗議者的暴行需面對法律制裁，她想問英國政府為何拖這麼久還未正式起訴中方行為；她也想呼籲中國政府，去除那位打人的中國領事之外交豁免權，讓犯事者受到制裁，否則英國應直接把那人驅逐出境。

克恩斯表示，此行出發前未接到中國駐英大使館任何抗議，若中國真的警告訪團不要來台灣，她會很失望，因為增加對話是有益的，她也希望中國移除對多位英國國會議員的限制，讓他們也可到中國進行更多對話。

克恩斯並聲援中國正在進行的「白紙運動」，在這樣嚴密監控的社會裡能站出來發聲，她覺得是非常勇敢的事，對於英國BBC記者在上海採訪時受到非法逮捕、毆打，她堅持新聞自由必須守護，「我們不能容許任何記者在執行工作時受到暴力對待」。克恩斯也呼籲，中國政府應提供「有效疫苗」給人民，才可望恢復正常生活，

克恩斯表示，此行也討論到台灣的2030雙語政策，英國文化協會將大力支持，英國則希望推動中文學習，不是只有孔子學院，還有台灣提供的更多華語機構可以選擇，目前英國中學華語教育其實是由中國政府主導，她個人希望這種情形可被扭轉。（編輯：林淑媛）1111202