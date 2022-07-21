時隔16年 波蘭參院外委會再通過友台決議

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）波蘭參議院外交暨歐盟事務委員會及衛生委員會20日通過「台灣代表參與世界衛生組織」決議，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA）。

外交部表示，波蘭參議院外委會曾於2006年通過支持台灣加入WHO決議案，此次是時隔16年後，波蘭外委會再度並聯合衛生委員會通過友台決議案，且獲波蘭參議長格羅茲基及副議長卡明斯基支持，再度彰顯台波雙邊關係顯著提升。

外交部晚間發布新聞稿指出，波蘭參議院外交暨歐盟事務委員會及衛生委員會20日上午召開聯席會議，無異議通過「台灣代表參與世界衛生組織」決議，支持台灣參與WHO及WHA。外交部對此表達誠摯謝忱。

該決議案指出，COVID-19是國際公共衛生議題，台灣的防疫成果及公衛專業能力備受國際肯定，應獲得參與WHO相關活動的資格。決議文並鼓勵波蘭政府積極與理念相近夥伴合作，支持台灣有意義參與WHO及取得WHA觀察員地位。

外交部表示，台灣與波蘭為理念相近民主夥伴，近年積極合作對抗疫情，不僅互贈口罩、防護衣及疫苗，包括前副總統陳建仁在內的台灣專家學者也曾與波蘭科學院（Polish Academy of Sciences）院長杜辛斯基（Jerzy Duszyński）和波蘭疫情顧問團隊成員召開防疫視訊會議，深入討論疫情發展及未來因應作法。

波蘭參議院外交暨歐盟事務委員會曾於2006年4月25日通過支持台灣學者專家參與WHO的決議案。此次決議案為時隔16年，外委會再度並聯合衛生委員會通過友台決議案，且獲波蘭參議長格羅茲基（Tomasz Grodzki）及副議長卡明斯基（Michał Kamiński）支持。

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外交部指出，此案不僅彰顯台波雙邊防疫及衛生合作的重大成果，亦是繼台灣與波蘭積極合作協助因俄烏戰爭受到波及的烏克蘭難民後，再次彰顯台波雙方關係顯著提升，更加緊密。

外交部表示，誠摯感謝波蘭政府與人民對台灣防疫工作的肯定，以及對台灣國際參與的堅定支持。台灣將繼續與波蘭及其他理念相近夥伴攜手合作，為全球人類發展與健康福祉貢獻心力。（編輯：林克倫）1110721