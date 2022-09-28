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波蘭、台灣簽署MOU 成立半導體工作小組

2022/9/28 18:24（9/28 19:51 更新）
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中華民國駐波蘭代表陳龍錦（中）代表台灣與波蘭簽署備忘錄，成立台波半導體產業工作小組。（波蘭台北辦事處提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月28日
中華民國駐波蘭代表陳龍錦（中）代表台灣與波蘭簽署備忘錄，成立台波半導體產業工作小組。（波蘭台北辦事處提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月28日
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（中央社記者黃雅詩台北28日電） 波蘭台北辦事處與中華民國駐波蘭代表處簽署備忘錄（MOU），建立台波半導體產業工作小組，該平台將促進雙方合作並分享專業知識與尖端技術。

波蘭台北辦事處今天發布新聞稿指出，代表波蘭方簽署合作備忘錄的波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski） 說，備忘錄反映了波台日益增長的技術合作，備忘錄目的是促進波台在半導體、微電子領域的密切雙邊合作，並聚焦於投資、業務和研發合作。

波蘭台北辦事處指出，該工作小組將成為一個新平台，幫助雙方討論和協調行動，並著重於深化公共行政、研發專家、商業、學術和教育機構各界代表間的合作。

波蘭台北辦事處指出，工作小組將推動整合在半導體和微電子領域的活動，包括展覽和研討會等，還將致力於教育和培訓半導體產業的專業人士。

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波蘭台北辦事處指出，此一半導體雙邊工作小組是在近期台灣代表團訪問波蘭後成立。今年9月底，由學術、商業和技術領域專家所組成的台灣代表團訪問波蘭，受到波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮霍雅克（Grzegorz Piechowiak）接待。

波蘭台北辦事處指出，今年5月，波蘭貿易代表團訪台時，舉行第10次波台經濟磋商會議，會議期間簽署3項關於尖端技術、電動車和環保領域合作的合作備忘錄。（編輯：張均懋）1110928

波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski） （下）以遠距方式與台灣駐波蘭代表簽署備忘錄，增進雙邊半導體產業領域合作。（波蘭台北辦事處提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月28日
波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski） （下）以遠距方式與台灣駐波蘭代表簽署備忘錄，增進雙邊半導體產業領域合作。（波蘭台北辦事處提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月28日
皮霍雅克
台灣波蘭成立工作小組 推動半導體合作
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