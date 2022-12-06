接見波蘭訪團 游錫堃：堅定彼此合作守護自由民主

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立法院長游錫堃（右）6日上午接見「波台國會小組」主席安佐（Waldemar Andzel）（左）一行，游錫堃致詞時表示波蘭在國際間堅定支持台灣，感謝波台國會小組的支持。中央社記者鄭清元攝 111年12月6日

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（中央社記者王揚宇台北6日電）立法院長游錫堃今天接見波蘭眾議院波台國會小組訪問團時指出，台波各自面臨前所未有的嚴峻挑戰，更需要堅定彼此之間的合作，才能共同守護自由、民主、人權的普世價值及捍衛全球和平穩定發展。

波台國會小組主席安佐（Waldemar Andzel，另譯：安鄒）透過翻譯指出，這次帶領波台國會小組成員來到民主自由的台灣，令人非常開心，他是第3次拜訪台灣，也對台灣的經濟發展、民主自由及對人權的重視，非常欽佩。

安佐說，波台國會小組有94位成員，在同類型的組織中，這是第2大的組織；此外，他們非常支持台灣在國際社會上的地位，希望台灣與波蘭未來在各方面、各領域有更多合作機會，例如經濟、科技、文化等，也期待台灣的半導體產業能夠到波蘭設廠。

游錫堃今天在立法院接見及款宴安佐一行時，作上述表示。

游錫堃致詞指出，他要特別感謝安佐及各位貴賓，長期以來對台灣堅定的支持與協助，去年9月促成波蘭贈送台灣40萬劑疫苗，是歐洲援贈最多疫苗的國家，也感謝波蘭近年來積極支持台灣參與世界衛生組織、國際民航組織等國際組織。

游錫堃提到，波蘭位於歐洲中心，是東歐第一個拋棄共產主義的國家，帶頭開啟了東歐國家一連串的民主化運動，令人敬佩。波蘭和台灣在民主化歷程中，有很多相似之處，都面臨周邊強鄰侵擾，一路走來艱辛坎坷，很多人犧牲生命，才成就了今天的民主，非常不容易。

游錫堃表示，他要再度感謝波蘭國會對台灣的支持，台波2國雖然距離遙遠，但「民主與自由是我們相同的語言」；儘管台波分居歐亞，正各自面臨前所未有的嚴峻挑戰，但此時更需堅定彼此之間的合作，才能共同守護自由、民主、人權的普世價值及捍衛全球和平穩定發展。

此外，游錫堃提到，11月26日起，中國人民在北京、上海等各大城市自發性發起「白紙運動」，表達長期封城清零政策下的抗議與對自由的渴望；不過，根據國際媒體報導，中國仍然以一貫手法，在網路上掩蓋抗議新聞，企圖文過飾非、控制人民的思想，真的令人憤慨。（編輯：林興盟）1111206

波蘭眾議院「波台國會小組」主席安佐（Waldemar Andzel）（圖）率團訪台，6日上午前往立法院拜會院長游錫堃，並在立法院發表談話，展示對台深厚情誼。中央社記者鄭清元攝 111年12月6日

立法院長游錫堃（右2）6日上午接見「波台國會小組」主席安佐（Waldemar Andzel）（右3）及訪團成員一行，游錫堃與安佐在合影時相互握手致意。中央社記者鄭清元攝 111年12月6日