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民眾黨團籲內閣改組 立院速排審民生經濟法案

2022/12/6 11:46（12/6 14:06 更新）
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民進黨九合一選舉挫敗，內閣改組議題受關注。台灣民眾立法院黨團總召邱臣遠（中）、副總召賴香伶（右）、幹事長張其祿（左）6日舉行記者會指出，政府應傾聽民意，內閣全面改組，不要再組「敗選者聯盟」。中央社記者郭日曉攝 111年12月6日
民進黨九合一選舉挫敗，內閣改組議題受關注。台灣民眾立法院黨團總召邱臣遠（中）、副總召賴香伶（右）、幹事長張其祿（左）6日舉行記者會指出，政府應傾聽民意，內閣全面改組，不要再組「敗選者聯盟」。中央社記者郭日曉攝 111年12月6日
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（中央社記者郭建伸台北6日電）民進黨九合一選舉挫敗，內閣改組議題受關注。台灣民眾黨團今天指出，政府應傾聽民意，內閣全面改組，不要再組「敗選者聯盟」；立法院也應盡速排審民生經濟法案，做出民眾有感的改革。

民眾黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿今天舉行「選後傾聽新民意，內閣要改組、重大法案速排審」記者會。

邱臣遠表示，民進黨選舉大敗，凸顯人民不滿防疫、民生經濟惡化、薪水倒退、戰爭風險加劇，但民進黨選後急於找戰犯，沒有真正檢討反省。

邱臣遠指出，2018年地方選舉民進黨敗選時，時任行政院長賴清德辭職下台，但甫敗選的蘇貞昌卻轉身接任閣揆、陳其邁任行政院副院長、林佳龍成了交通部長、李進勇成為中選會主委，外界嘲諷為「敗選者聯盟」。

邱臣遠表示，內閣團隊令人民失望，呼籲行政院長蘇貞昌別再戀棧，應比照2018年時賴清德模式，於明年度總預算三讀後總辭，政府也應依專業任命部會首長，不要再重演「敗選者聯盟」。

張其祿表示，選後民生經濟為優先，執政的民進黨團應儘速排審攸關防堵預售屋亂象的平均地權條例修法，以及氣候變遷因應法和產業創新條例等修法。（編輯：謝佳珍）1111206

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