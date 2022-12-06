美媒引述關島議會副議長：支持台灣參與印太經濟架構

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（中央社記者李宗憲雅加達6日專電）美國公共電視台 （PBS）關島台昨天特別報導，台灣駐關島辦事處積極尋求各界支持台灣參與「印太經濟架構」（IPEF），並引述關島議會副議長巴恩斯表示「絕對支持台灣參與IPEF」。

駐關島辦事處今天發布新聞稿，美國公共電視台關島台昨天播出5分鐘的特別報導表示，美國已邀請澳洲、汶萊、斐濟、印度、印尼、日本、南韓、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國、越南等13國參與印太經濟架構。

關島議會副議長巴恩斯（Tina Rose Muna Barnes）在報導中說，「我們絕對支持台灣參與印太經濟架構；我們支持台灣，我們要持續關島與台灣之間各種合作」。她在報導最後補充，駐關島台北經濟文化辦事處在2020年10月復館「是相當好的一件事」，它促進台灣、關島之間許多非常成功的合作，這對雙方都至關重要。

報導中也播出駐關島辦事處長陳盈連的訪問，他誠摯希望關島民眾了解，台灣有能力、也有意願協助盟友達成各項目標。陳盈連也細數台灣在關島推動的經貿相關合作，證明台灣能對區域發展做出貢獻，希望關島及印太盟友都支持台灣儘快參與印太經濟架構。

美國公視關島台也報導，白宮揭示印太經濟架構有「四大支柱」（four pillars），包括貿易、供應鏈韌性、綠能及環境標準、稅務及對抗貪腐，IPEF將會強化美國與印太盟友的關係，也能為美國創造更大、更公平、更強韌的經濟發展機會。

陳盈連表示，台灣絕對可以透過印太經濟架構，尤其是對「四大支柱」的支持，為美國及其盟友的經濟發展提供堅實與長期的協助。（編輯：郭中翰）1111206