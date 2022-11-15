印太經濟架構將首開資深官員會議 擬2年達協議

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（中央社記者侯姿瑩新加坡15日專電）美國貿易代表戴琪今天在新加坡一場論壇表示，印太經濟架構（IPEF）將在澳洲召開首次資深官員會議；這項架構涵蓋貿易、供應鏈、基礎建設等，希望在未來2年左右達成協議。

「彭博創新經濟論壇」（Bloomberg New Economy Forum）今天起一連3天在新加坡舉行。戴琪（Katherine Tai）上午出席其中一個場次，與主持人對談。

被問及昨晚美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平首度面對面會談，戴琪表示，從照片可看出兩位領導人熟悉彼此。這場會談對全球而言也是一項很強烈的訊息：兩人有能力管控極為複雜的美中關係。

她說，美中關係影響深遠，不僅關乎美中兩國及人民，也牽動整個世界。拜登與習近平昨天針對各自的首要目標、在各項議題上的觀點，有非常坦率的討論。

戴琪表示，兩位領導人也指示各自資深官員持續溝通，「我們期待在既有基礎上，持續與中國官員進行開放、坦率的對話」。

另外，對於美國主導推動的印太經濟架構，戴琪指出，這項架構自5月啟動以來，9月在美國洛杉磯舉行了部長級會議，預計未來幾週將在澳洲召開首次資深官員會議。

目前參加印太經濟架構的國家有美國、澳洲、汶萊、斐濟、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國與越南。

戴琪表示，印太經濟架構是針對21世紀經濟挑戰而設立的，當前的挑戰包括供應鏈被打亂等問題。這項架構不是傳統的自由貿易協定，貿易只是其中一個部分；架構共有4項支柱，包括貿易、供應鏈、基礎建設及去碳化、稅及反貪腐。

她指出，與貿易相關的部分包括促進貨物跨境流通、透明性、勞工保護、永續性及數位經濟等。

對於主持人問及是否預計在未來2年左右達成協議，戴琪回應表示，「當然」。

在平行供應鏈議題上，戴琪認為，一個更有韌性的全球經濟需要考量其他備案，要有方案B、方案C等等。這跟保險的概念有點類似，當有一天出現緊急情況或危機時，就有可以因應的方式。

另一方面，在美國對中關稅議題上，她指出，這些關稅仍存在，因為根本性的問題尚未解決，美國持續與中國討論關稅及相關議題，「目前還沒找到解方，我們會持續敦促」。（編輯：馮昭）1111115