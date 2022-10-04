波士頓駐處攜手哈佛 合辦台美經貿展望研討會

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駐波士頓辦事處9月28日與哈佛大學合辦「台美經貿關係的下一步」研討會，處長孫儉元（發言者）說，台灣希望透過雙邊及多邊管道加速分散市場。（駐波士頓辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年10月4日

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（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）駐波士頓辦事處首度與哈佛大學合辦台美經貿展望研討會。前白宮官員何瑞恩說，強化台美經貿關係對雙方都有利，美方應將台美貿易列為未來一年半可獲重大進展的優先議題。

駐波士頓辦事處9月28日與哈佛大學甘迺迪政府學院艾什中心（Ash Center）合辦「台美經貿關係的下一步」研討會，邀請華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）、國立台灣大學政治學系教授徐斯勤、友達光電旗下達擎公司總裁聶禮和（Simon Nip）與談。

駐波士頓辦事處長孫儉元致詞時說，台灣希望透過雙邊及多邊管道加速分散市場，包括與美國等國簽署雙邊貿易協定，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、印太經濟架構（IPEF）等區域多邊經貿機制，期盼進行中的台美21世紀貿易倡議促成上述目標早日實現。

主持研討會的哈佛大學教授康義德（Edward Cunningham）表示，由於中國阻撓、東南亞國家有顧慮，台灣幾乎不可能加入任何有意義的多邊貿易架構。台美下階段或可就雙方都可獲利的議題洽簽貿易協定，如農業及其他重要非關稅議題。

曾任白宮國家安全會議中國、台灣及蒙古事務主任的何瑞恩指出，中國持續經貿孤立台灣，如果台灣無法覓得其他擴大貿易投資的管道，將更受制於中國經濟脅迫；如果美國不以身作則在經貿議題上與台灣取得進展，其他國家將更無意願與台灣進一步推展經貿關係。

他說，強化台美經貿關係對雙方都有利。台美貿易對美國技術競爭力十分關鍵，台灣在供應鏈韌性方面具不可或缺的地位，美國支持對台灣維持長期自主、強化對抗中國磁吸效應的能力至關重要。

何瑞恩建議台灣直接與美國總統拜登政府協商，美國政府應將貿易列為台美關係未來一年半可獲重大進展的優先議題。他說，拜登政府應了解，台美貿易談判可在風險可控的情況下取得進展，白宮應參與各項台美貿易對話，確保相關努力發揮加速進展的加乘效果。

徐斯勤、聶禮和分別從台灣政策與產業面說明台商轉往東南亞等國投資的考量、強化產業供應鏈韌性的方式，以及台積電等企業赴美投資可能面臨的勞資文化衝擊等議題。

艾什中心表示，聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，哈佛大學師生更加關注美中台關係，希望增加了解台灣及台美關係各個面向。這次研討會是甘迺迪學院近期報名及出席最踴躍活動之一，也是哈佛大學近年來首度針對台美經貿關係舉辦的研討會。

研討會採實體及線上轉播同步進行。受限於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，到場70多人都是哈佛大學師生，提問觸及台灣政策法案（Taiwan Policy Act）對美中台關係可能影響、台灣半導體廠商赴美投資對台灣利弊、中國以經貿手段拉攏區域各國情形。（編輯：周永捷）1111004