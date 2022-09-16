美台將討論晶片法 商務部官員：TTIC有助雙向投資

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美國將與台灣討論晶片法案。在新加坡訪問的美國商務部助理部長范卡塔拉曼（左）16日表示，「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）是支持雙向投資的重要途徑。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年9月16日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡16日專電）美國將在10月與台灣討論晶片法案。美國商務部官員今天表示，對美台經濟關係的深度感到驕傲，去年推出的「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）是支持雙向投資的重要途徑。

美國在台協會（AIT）日前透露，在TTIC架構下的下一個「交流互動」將於10月12日到14日在華府登場，這次活動規劃舉辦圓桌討論會，分享更多關於「晶片法案」（CHIPS and Science Act）如何在美國實踐的意見。台灣經濟部證實，美方將向台灣說明法案細節，盼吸引更多投資。

目前在新加坡訪問的美國商務部助理部長范卡塔拉曼（Arun Venkataraman）今天下午舉行記者會。對於中央社記者問及會議預計討論的議題，范卡塔拉曼表示，無法在美國商務部長與其他對等官員舉行會議前透露相關細節，但他可以說的是「我們對美台經濟關係的深度感到驕傲」。

他指出，商務部去年推出的科技貿易暨投資合作架構是支持美台雙向投資的重要途徑，也有助進一步加強美台企業間的強勁合作。

范卡塔拉曼表示，美台經濟合作已非常強勁，任何新增的途徑都將提供進一步推進合作的機會。

美國總統拜登（Joe Biden）8月簽署晶片法案，授權挹注約520億美元的政府補助，推動美國半導體的生產與研究，並為投資晶片廠提供約240億美元的稅收減免。

根據美國駐新加坡大使館新聞稿，范卡塔拉曼將在新加坡訪問3天，期間將與公、私部門進行交流，討論議題包括美國主導的印太經濟架構（ IPEF IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 ）及星、美間的「成長與創新夥伴關係」等。

目前參加印太經濟架構的國家有美國、澳洲、汶萊、斐濟、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國與越南。這項架構涵蓋貿易、供應鏈、潔淨經濟及公平經濟等4大支柱；首次部長級會議上週舉行。

此外，美國大使館指出，范卡塔拉曼下週將率領12家企業訪問泰國、馬來西亞及越南，盼促進衛生保健方面的貿易。（編輯：周永捷）1110916