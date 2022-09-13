美傳擴大管制半導體出口中國 專家：台積電影響有限

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（中央社記者張建中新竹13日電）美國傳出有意在10月擴大半導體出口中國限制，產業專家認為，美國封鎖中國力道持續加大，可能使半導體市況更加複雜，不過預期台積電受影響應有限。

路透社引述不願具名的知情人士報導，美國商務部打算發布新規定，禁止美商科磊（KLA Corp）、科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）向生產14奈米以下先進半導體的中國工廠出口晶片製造設備。

商務部也有意禁止輝達（Nvidia）及超微（AMD）向中國輸出多種人工智慧運算晶片，除非取得商務部許可。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，美國封鎖中國力道持續加大。在設備部分，美國先前已藉由盟友力量，讓中國在取得相關先進半導體設備遭遇困難，如今有意將相關措施進一步明文化，預期可能迫使中國往比較成熟及特殊製程發展。

劉佩真說，台灣半導體廠成熟製程在良率方面仍具競爭優勢，業者於近年成熟製程供需緊俏時候，成功拓展車用市場，具發展利基，不見得會因為中國廠商發展成熟製程而遭到壓縮。

至於AI加速器管制方面，劉佩真表示，美商輝達及超微可能首當其衝，由於兩公司仍有緩衝期因應，可以針對客戶及區域市場進行調整，將衝擊降到最低。只是美國管制範圍是否進一步擴及伺服器及下游終端市場，有待觀察。

劉佩真說，輝達與超微都是台積電的重要客戶，但美國禁令是AI相關的繪圖處理器，不是輝達及超微銷往中國的所有產品。此外，台積電已經歷過華為禁令，彈性調整策略得宜，預期在先進製程領先優勢下，台積電這次同樣可以快速調整，營運受影響有限。（編輯：楊蘭軒）1110913