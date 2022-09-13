台積電早盤上揚8.5元登季線 市值攀至12.83兆元

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（中央社記者張建中新竹13日電）美股全面收高，道瓊工業指數上漲229.63點，那斯達克指數上揚154.1點。台積電今天股價同步走高，早盤達新台幣495元，上漲8.5元，重登季線之上，市值達12.83兆元。

美國即將公布8月消費者物價指數報告，投資人預期報告有望顯示通膨對於經濟的衝擊有所減緩，激勵美股12日收高。道瓊工業指數上漲229.63點，漲幅0.71%；那斯達克指數上揚154.1點，漲幅1.27%；費城半導體指數小漲9.31點，漲幅0.34%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在82.15美元，上漲0.62美元，漲幅0.76%，市值達6260.36億美元，位居全球第12。

台積電今天股價持續走高，早盤達新台幣495元，重登493元季線之上，上漲8.5元，市值增加2204億元，達12.83兆元，並貢獻大盤約70點。

台積電8月受惠客戶需求強勁及新台幣貶值，營收突破2000億元關卡，達2181.32億元，再創新高。法人預期，台積電第3季營運目標應可順利達成，第3季營收將達198億至206億美元，以中間值202億美元計，將季增約11.2%。（編輯：楊蘭軒）1110913