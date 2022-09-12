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台積電2奈米預計2025年量產 可望領先全球

2022/9/12 10:09（9/12 10:28 更新）
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台積電2奈米製程將於2025年量產，市場看好進度可望領先對手三星及英特爾。（中央社檔案照片）
台積電2奈米製程將於2025年量產，市場看好進度可望領先對手三星及英特爾。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹12日電）晶圓代工廠台積電2奈米製程將於2025年量產，市場看好進度可望領先對手三星（Samsung）及英特爾（Intel）。

台積電先進製程進展順利，3奈米在今年下半年量產，升級版3奈米（N3E）製程將於3奈米量產1年後量產，即2023年量產，2奈米預計於2025年量產。

台積電2奈米廠將座落於竹科寶山二期擴建計畫用地中，竹科管理局已展開公共設施建設，台積電2奈米廠也開始進行整地作業。

台積電2奈米首度採用奈米片架構，相較N3E製程，在相同功率下，速度提升10%至15%，在相同速度下，功耗降低25%至30%。

台積電總裁魏哲家日前在台灣技術論壇中強調，台積電2奈米將會是密度最小、效能最好的技術。市場也看好，台積電2奈米進度將領先對手三星及英特爾。（編輯：楊凱翔）1110912

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