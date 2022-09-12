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台積電早盤大漲15元 市值增加3889億元

2022/9/12 09:13
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（中央社記者張建中新竹12日電）晶圓代工廠台積電今天股價勁揚，早盤達新台幣490元，大漲15元，市值增加3889億元，達12.7兆元。

美股9日延續揚升走勢，道瓊工業指數上漲377.19點，漲幅1.19%；那斯達克指數上揚250.18點，漲幅2.11%；費城半導體指數上漲63.598點，漲幅2.39%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在81.53美元，上漲1.29美元，漲幅1.61%，市值4228.21億美元，位居全球第12。以台積電8日收盤價新台幣475元計，台積電ADR溢價約6.05%。

台積電今天股價走高，早盤達490元，上漲15元，市值增加3889億元，攀高至12.7兆元，貢獻大盤約125點。

台積電2022年第1季現金股利將於15日除息，每股配發新台幣2.75元現金，總金額713.08億元，預計10月13日發放。

據統計，台積電自2019年起改採每季配息，過去12次除息皆順利完成填息；其中，多達8次是在除息當天快速填息，今年6月16日開盤即完成填息，演出「秒填息」戲碼，填息時間最長為15個交易日。（編輯：楊凱翔）1110912

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