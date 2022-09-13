預期通膨降溫美股漲 法人：台股技術面有利多方

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（中央社記者吳家豪台北13日電）投資人預期通膨降溫可能促使美國聯邦準備理事會（Fed）和其他國家央行放緩緊縮性貨幣政策的步伐，美股主要指數12日收高。法人表示，台股低量反彈，技術指標訊號有利多方，可望挑戰季線14903點及月線15029點。

美股道瓊工業指數12日上漲229.63點或0.71%，收32381.34點；標準普爾指數上揚43.05點或1.06%，收4110.41點；那斯達克指數揚升154.10點或1.27%，收12266.41點；費城半導體指數小漲9.31點或0.34%，收2731.09點。

台股12日在權值股台積電勁揚領軍下，指數一舉躍過5日均線，終場大漲224.01點，收在14807.43點，成功攻上14800點，漲幅1.54%，成交金額來到新台幣1844.73億元。3大法人同步買超，投信連56個交易日買超，續創台股紀錄；外資也由賣轉買，航運股、面板股、金融股等受到外資青睞。

電商業者龍頭momo富邦媒受惠於開學季等消費需求，8月合併營收達81.2億元，年增12.4%，創同期新高。PChome網路家庭持續推動改革，8月合併營收約32.93億元，年減15.04%，為近22個月低點。

餐飲業公布8月營收，在疫後消費潮與暑假、父親節商機帶動下，王品集團兩岸合併營收、台灣營收皆迎來歷史高點；乾杯8月營收首度站上4億元、達4.07億元，月增17.79%，年增59.23%，創單月歷史新高。

法人表示，美股短線利空鈍化，有助台股於中秋節後續彈，中小型股仍有輪動機會，台股先前下修的走勢有望回穩。（編輯：郭無患）1110913